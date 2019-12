L'Orfeó Nova Solsona estrenarà un ambiciós muntatge el dia de Nadal

L'Orfeó Nova Solsona estrenarà un ambiciós espectacle que reunirà diferents disciplines per al tradicional concert de Nadal de la nit del 25 de desembre. L'entitat ha decidit apujar el llistó tenint en compte que l'actuació nadalenca està emmarcada en la celebració del seu centenari. Pere Cuadrench és el director artístic d'un muntatge que es podrà veure a la catedral solsonina (21 h) i que aquest any ha volgut fer un gir a les tradicionals nadales cantades per la formació musical.

L'actuació porta per nom Luxfero, que en llatí vol dir «el que porta la llum». El nom de l'espectacle fa referència a Llucifer, el rei de la foscor, que, com explica Cuadrench, «era el primer dels àngels, el més bonic i el que portava la llum, però en cert moment va creure que ell mateix podia suplantar Déu». Cuadrench proposarà al públic transmetre-li un viatge des de la foscor, on domina Llucifer, fins a la llum, que acabarà conquerint la seu de l'espectacle, la catedral, i els seus assistents. Per aconseguir-ho, s'ha dissenyat un muntatge de llums especial.

El repertori musical també s'ha adequat per transmetre aquest viatge de la foscor a la llum, amb un repertori que inclourà noves peces a banda de les tradicionals nadales.

A més de la veu dels integrants de l'Orfeó Nova Solsona, l'espectacle sumarà altres disciplines com la dramatúrgia o la dansa. Així, els actors solsonins Cesc Boix i Marga Torres encarnaran Llucifer i sant Miquel respectivament i la formació centenària també estarà acompanyat pel Jove Ballet Solsoní i el músic solsoní Eduard Gené al piano. A més, Cuadrench explica que els textos que recitaran Boix i Torres són adaptacions de la Divina Comèdia de Dant, un referent en la representació de l'infern i el paradís en la cultura.

Però, a banda d'aquest ambiciós muntatge, l'Orfeó Nova Solsona també oferirà la seva tradicional cantada de nadales pels carrers de Solsona, una actuació que fa des de fa uns anys amb la col·laboració del grup de teatre Lacetània per Sant Esteve.