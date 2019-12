Stranger Things: Els secrets de la nova temporada

Al setembre, la plataforma en streaming va anunciar el retorn de 'Stranger Things' per a 2020 en un teaser que va deixar ben clara una cosa: els protagonistes ja no estaran a Hawkins. Una frase que pot significar diverses coses. Pel costat més evident es refereix al fet que Joyce (Winona Ryder), Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) i Elevin (Millie Bobby Brown) van deixar Hawkins al final de la tercera temporada.

Això és el més obvi, però veient l'avançament, es percep el so d'una criatura, que podria ser un Demogorgon, a més de veure's un escenari que té pinta de ser el 'Upside Down'. Amb la qual cosa, també pot referir-se al fet que en aquesta pròxima temporada podrà conèixer-se més aquest estrany món alternatiu.

"Ningú sap realment què és el 'Upside Down', només sabem què ve d'allí, com els Demogorgons o el Mind Flayer. És una dimensió alternativa del nostre món. Amb la qual cosa, pot ser tan gran que no hi hagi només Demodogs, Demogorgons i el Mind Flayer", va declarar Caleb McLaughlin en una entrevista per a EW.

Queda per saber si la quarta temporada arribarà al juliol, com la primera i la tercera o, per contra, passa a tardor com es va fer en la segona. Igual, pot intuir-se que hi haurà vuit nous capítols (com va passar amb la temporada predecessora), però, una vegada més, Netflix i els germans Duffer no han revelat la xifra exacta. Igualment, tampoc seria descartable un especial de Nadal o un especial d'estiu, que serveixi com a aperitiu dels episodis inèdits.

El que sí que se sap és que el primer episodi de la quarta temporada es titularà 'Capítol Un: El club Hellfire' i estarà escrit pels showrunners de la ficció, els Duffer, tal com va anunciar el compte de Twitter dels guionistes de la sèrie.

Per lògica, 'Stranger Things' estarà ambientada en 1986, tret que optin per un salt en el temps, atès que el repartiment adolescent ha crescut molt ràpid. Prenent de referència el 86, la sèrie haurà de respondre què ha passat amb Eleven i Mike (Finn Wolfhard), que han hagut de separar-se, com també Jonathan i Nancy (Natalia Dyer). Fora d'Indiana, caldrà veure si aquestes parelles viuran la distància en les seves relacions.

Lucas (Caleb McLaughlin) i Max (Sadie Sink) continuen junts però la mort del germà d'ella, Billy (Dacre Montgomery) influirà en com continuïn en aquesta temporada. "Lucas necessitarà estar a l'altura i ser més madur en diversos moments", va declarar l'actor a EW.



El destí de Hopper

Una altra pregunta que haurà de respondre's és què ha passat realment amb Jim Hopper (David Harbour), que es va sacrificar en destruir la porta del Upside Down. Se sap que la seva desaparició pot no haver acabat en mort, sinó com un captiu estatunidenc en una base russa.Els creadors estan donant senyals que podríen verificar la hipòtesi. Murray (Brett Gelman), el periodista reconvertit en investigador privat ha intentat comunicar-se amb Joyce per a parlar de "cert assumpte". Aquest "assumpte" podrà saber-se en la quarta temporada i podria estar relacionat amb la destinació de Hopper.

Cal no oblidar que hi haurà nous personatges en la següent temporada. TVLine va revelar que hi haurien quatre fitxatges en els pròxims episodis: tres adolescents i un adult, sent aquest últim un personatge relacionat amb la trama russa.

Caldrà esperar també per a veure si la quarta temporada de 'Stranger Things' és l'última o si els Duffer allargaran la ficció per un lliurament més. Cal no oblidar que els showrunners han declarat en diverses ocasions que tenen programat que la sèrie acabi entre la quarta o la cinquena temporada.