Txarango anuncia la seva retirada amb un nou disc i una gira de comiat que passarà per Manresa

Nou disc i nova gira per acomiadar-se del públic, amb dos concerts inclosos a Manresa l'11 i el 12 de desembre, a la zona esportiva del Congost. Txarango ha anunciat aquest dilluns la seva retirada després de 10 anys sobre els escenaris i ha posat a la venda entrades per a tots els concerts. Segons ha publicat el grup d'Alguer Miquel a través de les xarxes socials, ha arribat el moment de "tancar el viatge", i fer-ho celebrant la dècada que porten "recorrent el món i posant tota l'energia de les seves vides en aquest projecte". A la primavera iniciaran una gira autogestionada per presentar el que serà el quart disc de la banda, que ja estan gravant i que mostraran a partir del juny en un espectacle "únic" que suma música i arts escèniques. La gira de comiat, que compta amb les aportacions del director Lluís Danés, recorrerà el territori sota la carpa del circ de Txarango, "com els circs de tota la vida", amb un espai itinerant "propi i transformador", basat en l'economia social i solidària.

Txarango ha assegurat que acomiadar el grup és "una decisió important" i que ho volen fer de la millor manera que saben. "Cantant i ballant per celebrar la vida compartida al costat de totes les persones que han fet possible aquest somni", ha dit el grup. Txarango ha estat pels seus integrants un "projecte vital", "un camí intens, ple de reptes i aprenentatges".

Els autors d''Una lluna a l'aigua' o 'Compta amb mi' han entrat a l'estudi per gravar el nou disc després de més d'un any fora dels escenaris. Des del seu àlbum debut el 2012, 'Benvinguts al llarg viatge', Txarango ha publicat 'Som Riu' (2014) i 'El Cor de la Terra' (2017). El grup ha impulsat sis edicions del festival Clownia, a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).



Una gira autogestionada, «un somni fet realitat»



La idea de girar amb un espai propi és, per a Txarango, "un somni fet realitat" que acompanya el grup des que va néixer. El director i escenògraf Lluís Danés col·labora a la gira 'El gran circ', que comptarà amb professionals del món del circ i amb "molts amics i amigues del món de la música" que aniran "recollint a cada parada". Les entrades han sortit a la venda aquest dilluns.

El fet que sigui una gira autogestionada, està permetent a Txarango construir un espai itinerant "propi i transformador", basat en l'economia social i solidària. El recinte està format per un espai a l'aire lliure amb música, exposicions, parades de menjar i beure i zones de relax, que tenen l'objectiu de convertir el circ en un petit festival ambulant. A més, s'impulsarà un sistema de venda d'entrades cooperatiu i ètic que permetrà destinar les "despeses de gestió" a projectes socials. També es vol que sigui una gira amb zero residus de plàstic i sense lavabos químics.



La gira de comiat de Txarango

Vic (12 i 13 de juny)

Calafell (19 i 20 de juny)

Sant Feliu de Guíxols (10 i 11 de juliol)

Puigcerdà (24 i 25 de juliol)

Manacor (14 i 15 d'agost)

Amposta (28 i 29 d'agost)

Lleida (4 i 5 de setembre)

Mataró (18 i 19 de setembre)

Terrassa (2 i 3 d'octubre)

València (23 i 24 d'octubre)

Olot (13 i 14 de novembre)

Manresa (11 i 12 de desembre)



També passaran pel Festival Cruïlla i pel Clownia, i ja al 2021, faran parada a Valls i Girona.

Amb "tota una etapa sencera per endavant", el grup del Ripollès sentia que era el millor moment per "anunciar i compartir aquest final". "Els finals també s'han de celebrar", asseguren.