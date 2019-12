La Companyia Estatal de Geòrgia exhaureix les entrades d'«El Trencanous» a Manresa

La Sala Gran del Kursaal acollirà aquest diumenge (18 h), el ballet clàssic d'"El Trencanous" que interpretarà la Companyia Estatal de Geòrgia, dirigida per Nina Ananiashvili. Un ballet en dos actes, amb música de Txaikovsky i coreografia d'Alexei Fadeechev, que comptarà amb una quarantena de ballarins dalt l'escenari. L'espectacle ja ha exhaurit totes les entrades. L'any passat, per aquestes dates, el Kursaal va programar el Ballet Nacional Rus amb "La Bella Dorment" i, també, amb localitats esgotades.

La màgia de la història, l'encant dels seus personatges i la brillant música de Txaikovsky l'han convertit en un clàssic nadalenc per a tots els públics. Estrenat el 17 de desembre del 1892 al Teatre Mariinskii de Sant Petersburg, amb la coreografia de Marius Petipa, "El Trencanous" és un deliciós conte de fades, adaptació d'Alejandro Dumas del conte "El trencanous i el rei de les rates" d'Ernest Theodor Amadeus Hoffman.

Ambientada durant la revetlla de Nadal, "El Trencanous" explica la història de la Maria, una nena que es prepara per celebrar el Nadal juntament amb el seu germà Fritz, els pares i la resta de la família. El padrí de la Maria, en Drosselmeyer, arriba i comença a repartir joguines i regals entre els presents; als nens els ofereix uns bonics regals, cavallets de fusta, nines, una caixa de soldats per en Fritz i un Trencanous vestit de soldat per a la Maria. Més tard a la nit, quan tothom ja dorm, la Maria baixa a la sala i veu com el Trencanous i les altres joguines prenen vida. A partir d'aquí la Maria s'endinsarà en el món màgic de les fades.



Xerrada prèvia a càrrec de Pablo Testa Grosbaum

Una hora abans de la funció el ballarí i coreògraf Pablo Testa oferirà una xerrada gratuïta a l'entorn d'"El Trencanous". La xerrada tindrà lloc a les 17 h a la Sala Polivalent 1 del Teatre Kursaal.