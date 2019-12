DeParranda porta joguines sexuals al teatre per parlar d'afectivitat als nens

Es pot muntar un espectacle per a nens i nenes de 6 a 11 anys amb joguines sexuals com un dildo negre de 40 cm i uns ous tenga? La resposta és afirmativa i es podrà veure els dies 27 i 29 de desembre al Teatre de l'Aurora d'Igualada amb l'estrena de SecXop, a càrrec de la companyia DeParranda. «Es tracta de parlar de les relacions afectives, un tema que convé molt pel que estem veient avui en dia», explica Joel Grau, l'ideòleg del muntatge.

SecXop va començar a treure el nas a la llotja de La Mostra d'Igualada. «Vaig agafar un estand, que era el primer que es trobaven els professionals, i hi vaig posar un penis de làtex de 35 cm», recorda Grau: «Hi havia cares d'estupor, però també d'interès i felicitació quan m'escoltaven i veien quin és el to que té l'obra». Segons el dramaturg, «nosaltres som pallassos, no sexòlegs, i volem fer riure, però també donar el missatge que les relacions entre les persones han d'estar marcades pel respecte i per les ganes de preguntar».

SecXop comença amb el públic a la platea, els llums apagats i un parell d'actors que arriben a l'escenari. Quan es fa clar, s'adonen que la botiga de joguines que han comprat no és de les característiques que esperaven: tot el que hi ha són joguines eròtiques. «I per això, han de representar l'espectacle previst a partir dels objectes que tenen a la seva disposició».

Després de la bona acollida rebuda entre els professionals de La Mostra, explica Grau, «vaig fer el guió i a partir del juliol vam començar a assajar». Per acabar de quedar convençuts de les bondats de la idea, darrament han fet unes sessions amb públic: «Els pares han vist que SecXop no és ofensiu, ni molest, sinó agradable. Un muntatge amb un alt valor pedagògic sense voler envair territoris que no són els nostres».

Amb dildos de grans dimensions i diversos elements de bondage, «hem creat un monstre molt simpàtic que porta per nom Endrapafarts. Com que menja sense respecte i sense mastegar, li fa mal de panxa, i per això està enfadat. A través d'aquesta escena, podem parlar del respecte que s'ha de tenir als altres i la necessitat de tractar-los bé».

En una altra seqüència, surten unes guitarres amb pits que van a la perruqueria a arreglar-se les cordes. I al cap d'una estona, fa acte de presència una guitarra elèctrica espectacular. «D'aquesta manera, tractem el tema de la cosificació de la dona i la lluita contra els cànons estètics», apunta Grau. La voluntat dels DeParranda de parlar de l'afectivitat des de diversos punts de vista arriba, fins i tot, al càncer de mama: «És una de les escenes que més estan agradant», afegeix el clown.

Unes botes fetitxistes transformades en un tobogan, els masculins ous tenga amb vagina masturbatòria incorporada per fer merenga mentre es narra un conte japonès ancestral... i un concurs final sobre la diversitat de gèneres per fer explícit que hi ha moltes maneres d'entendre la sexualitat, el gènere i la família. «Amb el ball de la civada, mostrem que hi ha mares solteres, pares i mares homosexuals, pares adoptius... ja que aquesta cançó explica que el pare ho fa tot», afegeix Grau.

«De fet, SecXop són dos espectacles en un», apunta: «Perquè els pares el veuen d'una manera i els nens d'una altra». Els autors del muntatge també han pogut constatar que «els nens grans veuen el significat de les joguines, però no els donen el sentit de vergonya que els donem nosaltres. De fet, no acaben d'entendre per què una vagina de làtex és una vagina».

A més, «aquests objectes, Anna Benet els ha costumitzat tan bé que, a primera vista, no semblen el que són. Fins i tot n'hem fet un pessebre», comenta Grau, coautor i coprotagonista de SecXop juntament amb la surienca Alba Martín. Paul Palma i Montse Mor-rerar són els responsables de l'escenografia, Ana Benet de l'attrezzo, Nídia Tusal del vestuari i Rafel Roca de l'apartat tècnic. El grup també ha tingut la participació en tasques musicals de Juanjo Muñoz, dels Gossos, i tenen la col·laboració de Josep Bordes (Pepet i Marieta) i Jordi Farrés (Farrés Brothers).

L'estrena tindrà lloc els dies 27 i 29 de desembre, a les 18 h, al Teatre de l'Aurora d'Igualada, on Grau organitza cada any la vetllada de microteatre Xiques per la Festa Major. A més a més, i abans de posar-se en marxa, ja tenen confirmats també dos bolos a Avinyó (15 de febrer) i Santpedor (8 de març). Tot i que no han estat inclosos en la programació de la propera edició de La Mostra d'Igualada, «l'any vinent farem vint anys i intentarem celebrar-ho tal com es mereix».

Joel Grau té clar que l'objectiu de SecXop és el circuit del teatre familiar –sobretot les programacions de la Xarxa– i no el de les escoles. «Ja sabem que quan van al teatre amb l'escola, els nanos estan molt esverats, i el nostre espectacle demana una certa atenció», apunta: «Un crític ens va dir que un aspecte molt positiu de l'obra és que els nens en parlaran després d'uns dies, recordaran algunes escenes i ho comentaran». En canvi, Grau sí que veu sortida a representar la peça en jornades sobre salut i igualtat, com les dedicades a la sexualitat infantil i juvenil que van tenir lloc a Igualada i a les quals SecXop va ser convidada.