El duet bagenc Àrnica estrena la nadala «Un trosset del teu temps»

El duet Àrnica, format pels bagencs Carla Galiot, de Navàs, i Arnau Martín, de Súria, han presentat la seva primera nadala, anomenada Un trosset del teu temps. La parella musical ha donat forma a aquesta cançó que amb la seva lletra vol transmetre un missatge de crítica al materialisme i que insta a regalar temps a aquells que més estimem durant tot l'any, no només durant les festes de Nadal.

Carla Galiot és l'autora de la lletra i la música d' Un trosset del teu temps i Arnau Martín n'ha fet els arranjaments. Les il·lustracions que acompanyen el vídeo de la cançó nadalenca són obra del navassenc Valentí Gubianas. El full comença en blanc i a mesura que la dolça veu de Galiot avança en el tema, Gubianas dibuixa dos personatges que es regalen una estrella.

En el projecte de la nadala d'Àrnica hi han col·laborat de manera altruista diferents músics de la Catalunya Central, com Pep Vall, Jordi Junyent i Josep Haro. La música ha estat enregistrada per Adrià Serrano als estudis Cal Panxeta i les imatges les ha gravat Sergi Boixader. L'edició de vídeo ha anat a càrrec de Gemma Font i Pere Font. La nadala va acompanyada d'un desig del duet per aquestes festes: «Regaleu temps, regaleu màgia... i que Un trosset del teu temps esdevingui la banda sonora de les vostres trobades».

El duet Àrnica es va formar fa aproximadament mig any amb Galiot a la veu i Martín a la guitarra. En aquest temps ja han presentat temes propis i versions en directe que van del soul al jazz i del reggae al pop. Han actuat a la Sastreria de Navàs i van presentar el seu nou projecte al Firabar de Cardona.