Extremoduro anuncia la seva separació definitiva

La banda de rock Extremoduro ha anunciat la seva separació definitiva, segons ha indicat el grup liderat per Rob Iniesta a la seva pàgina web.



En el missatge de comiat, el grup extremeny ha anunciat "la separació de el grup" i ha volgut explicar "de primera mà" els motius que l'han portat a adoptar aquesta decisió.



"Per treballar de la manera en què nosaltres hem treballat tant de temps, és imprescindible tenir una compenetració molt molt especial. Ara, aquesta compenetració tan difícil d'aconseguir i mantenir, tot i que existeix, no és la mateixa", ha concretat el grup de rock.



Fundat el 1987, Extremoduro posa fi així a una carrera durant la qual han publicat onze àlbums d'estudi, l'últim el 2013. "Hem preferit deixar-ho aquí: per quedar-nos sempre amb el record de tants anys feliços, i perquè ens sembla el més honest . Seguim i seguirem sent companys de viatge, tot i que d'una altra manera, però sempre companys ", ha finalitzat el grup integrat fins ara per Roberto Iniesta, Iñaki Antón, Miguel Colino i José Ignacio Cantera.





