«jumanji» ofereix aventures i poc més

jumanji: siguiente nivel

? Estats Units, 2019. Aventures. 124 minuts. Direcció: Jake Kasdan. Guió: Jeff Pinker i Jake Kasdan. Intèrprets: Dwayne Johnson (Dr. Smolder Bravestone), Jack Black (Dr. Shelly Oberon), Kevin Hart (Mou-se Finbar), Karen Gillan (Ruby Rundhouse), Nick Jonas (Jefferson Seaplane McDono-ugh), Awkwafina (Ming), Alex Wolff (Spencer) i Morgan Turner (Martha). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).

Jumanji, inspirada en un relat infantil i protagonitzada per Robin Williams, s'estrenà el 1995, gaudí d'un èxit comercial remarcable i inaugurà una nissaga. Jake Kasdan (fill del realitzador Lawrence Kasdan) ressuscità el 2017 la franquícia amb Bienvenidos a la jungla i, dos anys després, explota novament la fórmula amb Jumanji: siguiente nivel. El film recupera un dels quatre adolescents que va sobreviure al videojoc en el títol anterior. El protagonista, Spencer, no ho pot resistir i torna a Jumanji. El seu avi i el seu amic Milo s'introdueixen a la partida per accident, i l'emoció més vertiginosa està servida.

El nou lliurament de Jumanji desenvolupa el mateix concepte de la cinta precedent i assistim a unes noves muntanyes russes en què la vida i el joc s'entrellacen fins a fusionar-se en un frenesí que funciona raonablement. Kasdan no té el talent del seu pare (l'autor de títols com Reencuentro i Grand Canyon) i es lliura a una modesta però eficaç combinació de cinema d'aventures i comèdia delirant. Una epopeia fantàstica de poca volada, que juga netament les seves cartes i no enganya ningú. Un divertiment petit però simpàtic que aplega tots els components del cine crispetaire: un espectacle distret, vistós i solvent que s'oblida poc després dels crèdit finals.

Els acurats efectes especials assumeixen un protagonisme essencial, però no eclipsen l'impactant repartiment. Ens retrobem al marmori Dwayne Johnson, La Roca, però les veritables estrelles són els veterans Danny Glover i Danni DeVito, que aporten un to sucós i crepuscular a una funció adreçada a una audiència juvenil. Sense encís i amb una sobredosi d'estímuls visuals,el film ens porta al circ del Hollywood del XXI.