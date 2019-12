L'exposició que celebra els 40 anys de Regió7 tanca l'estada a Manresa amb 900 visitants

Aspecte de la mostra a l'Espai Plana de l'Om de Manresa, on ha estat instal·lada del 3 al 15 de desembre

arxiu/mireia arso

L'exposició «Instantànies de quatre dècades cabdals» , que celebra els 40 anys de Regió7 amb un recorregut per les grans històries que han estat protagonistes informatives de la Catalunya Central, va tancar diumenge la seva estada a Manresa amb 900 visitants. L'exposició es va inaugurar el 3 de desembre i es va poder veure fins al dia 15 a l'Espai Plana de l'Om. L'exposició ha culminat a Manresa l'any de l'aniversari d'aquest diari tot i que la itinerància de la mostra s'acabarà el proper mes de gener a Navarcles. És previst que s'inauguri el dia 10.

«Instantànies de quatre dècades cabals» és un projecte realitzat per Xavier Domènech, director adjunt d'aquest diari i autor dels textos; Salvador Redó, excap de fotografia i responsable de la selecció gràfica, i la dissenyadora del diari Bet Padró. La mostra inclou imatges de més de 25 fotògrafs i redactors del diari en un recorregut temàtic que recull, com explicava Domènech en la inauguració, «els nostres moments estel·lars». De la lluita d'un país per la sobirania, la transformació dels ajuntaments, els incendis, l'esclat musical... L'exposició es divideix en 15 plafons (de 2x1 metres), de dues cares, amb una portada, fotografies i un breu text explicatiu. A Moià, Solsona, Puigcerdà i Igualada, la mostra va sumar un plafó més amb notícies específiques del territori.