Pons i Perianes publiquen un disc per descobrir la «bellesa» de Ravel

Piano i orquestra s'abracen a Jeux de miroirs, disc dedicat al compositor francès Maurice Ravel que ha publicat el director musical del Gran Teatre de Liceu, el puig-reigenc Josep Pons, al capdavant de l'Orquestra de París i juntament amb el pianista Javier Perianes com a solista. L'àlbum, presentat ahir al coliseu de la Rambla, contraposa i mostra «com un mirall» la versió per a piano de dos cèlebres obres de Ravel, Le Tombeau de Couperin i Alborada del gracioso, amb les seves respectives orquestracions. Com explicava Pons, les dues versions es «complementen» i revesteixen un caràcter tan divers que semblen «obres diferents». A més, el disc ofereix el Concert en sol major per a piano i orquestra, d'uns 22 minuts, que uneix en una mateixa peça la interpretació de l'Orquestra de París, sota la batuta de Pons, i el piano de Perianes.

Jeux de miroirs que ajuda a descobrir les capacitats i la «bellesa» de les composicions de Ravel, surt a la llum amb Harmonia Mundi, un segell de confiança per al director musical del Liceu i el pianista. Pons ha elogiat la «qualitat pianística i tècnica» de Perianes, a qui considera «un dels artistes més honestos de el panorama actual. En faria ressaltar la seva enorme poesia i honestedat tocant, intenta sempre servir a la música», afegia el mestre, que va assegurar que el pianista «il·lumina» amb les seves interpretacions.

Perianes, per la seva banda, va destacar el «punt d'orfebreria màxima» que exhibeixen els projectes de Pons, comparant la seva tasca amb la d'«un restaurador de mobles vells», que «refina i modela». El director musical del Liceu va subratllar la importància que orquestra i piano comparteixin una certa «sintonia» al Concert en sol major de Ravel, ja que «quan entra la corda no s'ha de notar» i «la flauta ha de seguir el somni del piano», sense cadències ni rallentando. Aquesta peça del compositor francès serà una de les que oferirà el gener Josep Pons, al capdavant de l'Orquestra Nacional de Capitoli de Tolosa, i Javier Perianes com a solista a la ciutat occitana, a més de l' Alborada del gracioso i la Rapsòdia espanyola de Ravel, i les suites número 1 i 2 d' El sombrero de tres picos de Manuel de Falla.