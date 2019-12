Se suspèn la presentació literària d'Elisenda Solsona d'aquest dijous a la Papasseit

La presentació del recull de contes "Satèl·lits" de l'autora olesana Elisenda Solsona (Editorial Males Herbes, 2019), que s'havia de celebrar aquest dijous a la Llibreria Papasseit de Manresa (c/ Barcelona, 25), s'ha suspès per motius personals de l'autora. Es manté, per a aquest dissabte, a la 1 del migdia, el recital poètic del manresà Valentí Parcerisa, que llegirà poemes del seu darrer recull, "Tot es vol fer vers". Com sempre, l'entrada és gratuïta i oberta a tothom

"Tot es vol fer vers" (2019) és el cinquè poemari de l'autor, després d'"Homenatge" (1976), "Rocs de fona" (1986), "A contrallum" (2006) i "Amor núvol" (2014). El recopilatori inclou els poemes que van donar cos a l'exposició "De l'apunt del natural al paisatge interior", que el poeta i l'artista Marina Berdalet van presentar a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa el passat mes de març i que van visitar gairebé 2.000 persones.

El recull de Parcerisa aplega una trentena de poemes, a mes dels de l'exposició, que segueixen el mateix fil de com la natura es revela a la intuïció i a la inspiració i s'endinsa així en el "paisatge interior" de la persona que vol acollir-ne el missatge. I com la poesia esdevé el llenguatge més adient per expressar aquesta trobada.