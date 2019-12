Arriba a Barcelona una de les exposicions de Lego més ben valorades

El Reial Cercle Artístic de Barcelona acull des d'aquest dijous l'exposició 'I Love Lego', amb sis grans escenes formades en total per un milió de peces del popular joc. La mostra és fruit del minuciós treball de dissenyadors i arquitectes d'un dels primers grups d'aficionats a Lego, l'italià RomaBrick, que han invertit entre dos i tres anys per concebre cada una de les instal·lacions. A més, les composicions amaguen personatges que no hi encaixen, com els Beatles o personatges de 'Frozen', per fer que el recorregut sigui més divertit pels visitants més joves. El muntatge in situ ha requerit una setmana de treball gairebé ininterromput a càrrec d'aquests "artesans" del Lego, la feina dels quals ha rebut l'aplaudiment de l'empresa danesa.

L'organitzador de l'exposició a l'Estat, el director d'Arthemisia España, Jesús Rodríguez, explica que Lego no sol participar en els centenars d'exposicions que s'organitzen arreu del món a partir de les seves peces, però sí que les valora. En el cas d'aquesta, Rodríguez treu pit i explica que a Madrid la mostra va ser visitada pel departament de màrqueting de l'empresa danesa i la va valorar "com una de les millors que havien vist".

El perquè, diu Rodríguez, "probablement pel treball que implica cadascuna de les instal·lacions, i el gran nivell de creació". La gran ciutat, un poble hivernal, un escenari medieval inspirat en 'Joc de Trons', l'univers de 'Star Wars', un petit poble tirolès i un escenari de la Segona Guerra Mundial són les sis 'diorames' que presenta 'I Love lego'.

A més, en cada una d'elles s'hi amaguen personatges que estan fora del seu context (els quatre Beatles creuant un pas de peatons en un bonic poble tirolès), una nau de 'Star Wars' remolcada per un camió anti-neu en un escenari nevat i bucòlic o el Capità Amèrica entre soldats alemanys). "Cada un dels creadors intenta posar una mica d'humor en cada instal·lació i aporten aquests personatges que el públic infantil ha d'intentar localitzar; un joc dinàmic que fa que el recorregut de la mostra no deixi de ser un joc", valora.

El conjunt suma un milió de peces, una xifra que no és més gran que la de moltes exposicions fetes de Lego (com la que aquests dies s'exhibeix al centre comercial Les Arenes). El "valor afegit" d'aquesta proposta és, per Rodríguez, la creativitat i el nivell de detall d'aquestes ambientacions.

Pel responsable de la filial estatal de l'empresa italiana d'organització d'exposicions, Arthemisia, els seus artífex són "artesans", i darrera la seva feina hi ha una "excel·lència" que justificava l'interès de la seva empresa per promoure aquesta exposició.

Aquests dissenyadors, arquitectes i altres professionals implicats en la construcció de les instal·lacions formen part –o estan vinculats- a l'associació italiana 'RomaBrick', un dels primers Lego User Group (LUG), com es coneixen aquests grups d'aficionats al joc de construccions.

El grup realitza diorames Lego a nivell internacional i està formada per un equip de professionals que treballa amb un mètode únic. Pel muntatge in situ, gairebé des de zero, alguns d'ells es desplacen per realitzar l'exposició. A Barcelona fa gairebé una setmana que hi ha estat treballant. "Són professionals amb les seves pròpies feines", subratlla Rodríguez per explicar que han de trampejar aquests muntatges amb les seves ocupacions habituals, motiu pel qual han treballat "gairebé 24 hores al dia" per poder enllestir amb el menor temps possible.