Txarango exhaureix en quatre dies les 5.000 entrades del concert de Manresa

Falta un any però ja no queda ni una entrada lliure. Els dos concerts previstos per als dies 11 i 12 de desembre del 2020 a Manresa del grup que lidera Alguer Miquel faran el ple: 2.500 persones cada nit en una carpa de circ que s'instal·larà a la zona del Congost.

La gira de comiat de Txarango, que va anunciar dilluns la seva retirada, els portarà a 14 localitats (28 concerts) del juny de l'any que ve al febrer del 2021. Una gira autogestionada per presentar el quart i darrer disc de la banda. Les entrades s'han esgotat en quatre dies, també en deu poblacions més. Ahir en quedaven a Puigcerdà, Amposta, Manacor, Valls i Barcelona.