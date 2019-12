Una editorial que comença amb foc

Les festes del foc dels Pirineus, entre les quals hi ha la Fia-faia de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola que se celebren la nit de Nadal, ja tenen un llibre que n'expliqui totes les variants, característiques i curiositats al públic infantil. Reconegudes com a patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco l'any 2015, han esdevingut unes festes cada cop més populars, però Òscar Vall-verdú, Lluís Ràfols i Jordi Alsina van detectar que no hi havia material editat adreçat a infants i van decidir que hi dedicarien els esforços en el primer projecte de la seva editorial de nova creació, El Dimoni Pelut, amb seu a Berga.

Els impulsors d'El Dimoni Pelut van considerar que les festes del foc dels Pirineus són «un tema potent, perquè són espectaculars. A més, la tradició de les falles és viva i aporta turisme, i per això pobles que n'havien deixat de fer les recuperen. A més, és una cultura pirinenca que està per sobre de les fronteres», destaca Vallverdú per explicar l'elecció del tema per iniciar el projecte editorial. També va pesar «la proximitat» geogràfica, ara que són instal·lats a Berga: ell, que és el coordinador editorial, hi viu amb la família des de fa uns 4 anys; i Ràfols, l'il·lustrador i dissenyador, s'hi va traslladar fa un any des de Barcelona, expulsat pels preus del lloguer. No van escollir Berga per casualitat: hi tenen una xarxa d'amics de fa temps, vinculada a l'Ateneu i als moviments llibertaris. Completa el projecte Jordi Alsina, historiador i antropòleg, especialista en etnografia, cultura popular i música, i responsable dels textos de l' Atles de les festes del foc dels Pirineus. Alsina, però, viu a Creta, «bressol de la música mediterrània», i, per tant, es comuniquen per videotrucades. Abans d'iniciar-se en l'edició d'un producte propi, els tres ja tenien experiència en els llibres per encàrrec amb projectes pedagògics de cultura popular adreçats a centres educatius, com Dones i homes de Castelldefels amb història, amb 18 escoles implicades; i Petita història de Montgat.

L'Atles de les festes del foc dels Pirineus (44 pàgines, 18 euros) és profusament il·lustrat i aporta molta informació. S'adreça als infants, però els adults també hi trobaran punts d'interès: «La cultura popular no és memòria, sinó que està viva, i nosaltres volem col·laborar a engrescar els infants a seguir la tradició», destaca Vall-verdú.

El llibre comença explicant els solsticis, que són en l'origen de les falles pirinenques, i fa una ullada a celebracions i divinitats solars dels cinc continents. Tot seguit fa una explicació dels elements comuns en les diverses festes en les quals el foc baixa de les muntanyes, i acaba dedicant capítols a diversos territoris fallaires. Centrant-se en els 63 pobles dels Pirineus que van presentar la seva candidatura pel reconeixement de la festa a la Unesco, disseccionen la celebració a la vall de Boí, l'Alta Ribagorça, els Pallars, Era Val d'Aran (el capítol és en aranès, i la traducció al català es troba al final del llibre), l'alt Berguedà, Andorra, Aragó i Occitània.



Festes del solstici d'hivern

Cada territori té una portada pròpia (amb els noms dels municipis als quals està dedicat), explicacions de les particularitats de les falles i del que les envolta i relats de fets curiosos al voltant de la festa. Per exemple, pel que fa a l'alt Berguedà, l'únic territori on la festa del foc se celebra durant el solstici d'hivern, parlen de l'endreça de Sant Julià de Cerdanyola, transcriuen la cançó de la Fia-faia i acaben amb la recepta de l'allioli de codony.

Els responsables d'El Dimoni Pelut ja van fer una presentació del llibre durant la Fira-Faia de Sant Julià i avui el presentaran a Bagà (17 h, al Casal de la Vila), en un acte que inclourà un taller de punts de llibre. Vallverdú destaca que estan molt contents per l'interès que ha despertat el llibre, distribuït en l'àmbit nacional. «Hem tingut una rebuda fantàstica. Primer mostren interès en les festes del foc, i després destaquen que visualment és molt bonic», apunta Vallverdú.

Per poder tirar endavant el projecte han pogut disposar d'una subvenció del departament de Cultura de la Generalitat «per cobrir les moltes hores d'investigació i recerca». Però a hores d'ara ja poden dir que tenen coixí per editar altres llibres que tenen al cap com, per exemple, un dedicat a les músiques del món, un recull de muntanyes singulars dels Països Catalans, un atles de festivitats dels Països Catalans...