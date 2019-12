? Dissabte 28 de desembre, a l'Espai Sant Domènec, el col·lectiu Música Activa de Manresa oferirà una jam- session amb músics de la comarca (amb vi i montaditos) per presentar la segona edició del cicle. Queralt Vinyoli ha dissenyat el cartell d'un circuit que estrena web ( www.mam.cat) i també fórmula per comprar les entrades: a kursaal.cat (també físicament a taquilles). Hi haurà un abonament de 45 euros per als cinc concerts.