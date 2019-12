El MAM repeteix fórmula amb la intenció de situar Manresa com a plaça forta de jazz

Torna el MAM i ho fa amb la intenció d'establir a Manresa una plaça forta de jazz amb un circuit estable on programar «propostes atractives i arriscades» que no solen arribar a la ciutat. El cicle, nascut l'any passat del col·lectiu Música Activa de Manresa (MAM), ha doblat la nòmina de músics que empenyen el certamen.

La fórmula és la mateixa: sis concerts en sis mesos (del gener al juny) en sis espais diferents de la capital del Bages acompanyats d'un aperitiu artístic de diverses disciplines (poesia, teatre, dansa, pintura...) i d'un maridatge amb vi de la DO Pla de Bages. El pas següent com a col·lectiu, expliquen dos dels fundadors del MAM, la cantant santjoanenca Celeste Alías i el saxofonista manresà Joan Mas, és constituir-se en associació, una opció que els pot ajudar a trobar ajuts: «L'any passat vam fer les paus i sort en tenim de les col·laboracions. Però el puntal del MAM és el públic», remarca Mas. I un dels objectius, expliquen, és «captar els espectadors més joves».

Una de les característiques del MAM és que són els mateixos músics –una àmplia i rica representació comarcal– qui exerceixen de programadors i productors. I les coneixences són un luxe per poder oferir «un cartell de qualitat», remarquen Alías i Mas. Si l'any passat el primer impuls del cicle el van fer Alías i Mas amb el sallentí Eloi Escudé (piano) i el navarclí Josep Cordobés (bateria), enguany s'han sumat a l'organització el moianès Pablo Ruiz (bateria), la manresana Aina López (saxo i cantant) i l'artesenc Arnau Morell (trompeta), a més del tècnic de so Adrià Serrano, l'artista Txema Rio i l'educadora manresana Rita Bacardit, encarregada de les xarxes socials.

Més dones i grups més grans. Són dues de les novetats d'aquesta segona edició, on també estrenen col·laboració amb el Festival de Jazz a Manresa, que organitza el restaurant Vermell, amb qui programaran a la sala Els Carlins un dels plats forts del circuit: M.A.P. (Marco Mezquida, Ernesto Aurignach i Ramon Prats). També estrenyen llaços amb la Fira VIBA, amb qui organitzen un final de festa per ballar amb Swing Air Force dirigit a «tots els 'lindy hopers'».

La resta de la programació la formen la trombonista i cantant Rita Payés (Sant Andreu Jazz Band), acompanyada del seu quartet; el duet format per Jaume Llombart a la guitarra i Enrique Oliver al saxo tenor, i el sextet de la trompetista Natsuko Sugao. També es podrà escoltar la música de Miguel Villar Trio, una de les formacions més consolidades del país. Cadascun dels concerts anirà precedit d'un aperitiu artístic amb la participació d'artistes locals, com l'actor i dramaturg Carles Gilabert i la ballarina i coreògrafa Nadia Pesarrodona. Amb el preu de l'entrada els espectadors podran gaudir d'una copa dels vins amb què els cellers amb DO Pla de Bages maridaran cadascuna de les vetllades.

A cada local hi haurà una exposició amb obres de sis artistes plàstics: Quim Moya, Susanna Ayala, Deco, Txema Rico, Alba Vila i Aina Sallés. I el públic rebrà una postal en clau de jazz creada expressament per al MAM.