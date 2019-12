Netflix rodarà el gener a Manresa la segona part de la sèrie «Hache» i «El inocente»

Manresa es tornarà a convertir en plató de cinema amb el rodatge de dues sèries de la plataforma Netflix durant el mes de gener: Hache, que, com ja va avançar aquest diari, gravarà la seva segona temporada a la ciutat, i El inocente, que també tindrà plató de rodatge a Berga. Les produccions han estat pactades per la Manresa Film Comission.

Hache torna a Manresa per començar el rodatge de la segona temporada a la ciutat, després del notable èxit d'audiència de la primera temporada, estrenada l'1 de novembre passat. Rodada en la seva major part a la capital del Bages, la sèrie és una ficció ambientada a la Barcelona dels anys 60 i en el tràfic d'heroïna, creada per Verònica Fernández i dirigida per Jorge Torregrossa ( Fariña) i Fernando Trullols ( El Guardabosques, Fèlix). En aquesta segona part continuen Adriana Ugarte en el paper d'Helena Olalla, Hache, que dona nom al títol de la sèrie, i Eduardo Noriega, com a inspector Alejandro Vinuesa. La sèrie seguirà el recorregut d'Hache com hereva al capdavant de l'organització de tràfic d'heroïna en la Barcelona dels 60 que liderava Malpica (Javier Rey). L'equip de la productora Weekend Studio va organitzar a Manresa un càsting de figuració, el 30 de novembre passat, al qual van participar unes 300 persones.



«El inocente»

El inocente, sèrie creada per Oriol Paulo, és una coproducció de Sospita Films i Think Studio i l'adaptació del best-seller homònim del nord-americà Harlan Coben. Al llarg de vuit episodis, Mario Casas i Aura Garrido es ficaran en la pell de Mateu i Olivia, un matrimoni que haurà de refer la seva vida per segon cop després de rebre una pertorbadora i sorprenent notícia. El rodatge d'aquesta sèrie també arribarà a Berga, els dies 7, 8, 9 i 10 de gener, al convent de Sant Francesc.