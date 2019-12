Els diners serviran per ajudar 500 nens de Manresa

? Segons Creu Roja, al concert hi van assistir unes 300 persones, a les quals es mostren agraïts pel suport i la conscienciació. Amb els diners recollits amb les entrades –el preu per entrada era de 25 euros– estan segurs que podran ajudar els pràcticament 500 infants manresans que es troben en situació de vulnerabilitat. Els responsables de Creu Roja asseguren que, de la mateixa manera que calen aquests actes per rebre ajuts, també cal fer un treball de conscienciació social envers aquestes situacions. Des de l'entitat esperen poder gaudir, a partir d'ara, de més edicions del Rock'n'Reis.