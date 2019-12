El Rock'n'Reis torna a Manresa, després de vuit anys, a ritme de Joan Dausà

La solidaritat va tornar dissabte a Manresa amb una sala Stroika plena de gom a gom amb una nova edició del Rock'n'Reis, el concert solidari impulsat durant 18 anys per Creu Roja, però que ara feia pràcticament nou anys que no se celebrava. Tots els beneficis del concert es destinaran a l'entitat per poder comprar joguines per als infants més vulnerables.

Enguany, l'entitat ha recuperat el mític concert des de la seva última edició l'any 2010, i ho va fer per la porta gran, amb el cantant, músic i actor Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979), que va presentar, per primera vegada a la sala Stroika, un dels darrers concerts de la seva gira Ara Som Gegants, abans de fer una aturada per elaborar el seu proper projecte.

Després de l'actuació de la calderina Cèlia Vila com a artista convidada, van pujar a l'escenari quatre representants de Creu Roja per agrair i explicar, breument, la causa de l'esdeveniment: «Recollir joguines no bèl·liques ni sexistes per als infants més vulnerables».

A continuació, Dausà va pujar a l'escenari de la sala manresana amb la cançó Nàufrags, del seu últim disc. El de Sant Feliu va ser rebut amb una gran aclamació del públic i va mostrar l'emoció i l'agraïment d'haver estat convidat a cantar per una causa «tan bonica i necessària» com aquesta.

Canvis en el format

En aquesta primera presa de contacte amb el públic ja va anunciar que el format del concert canviaria una mica respecte de l'habitual, començant per capgirar l'ordre de les cançons. Així, la tercera peça que va interpretar va ser Diria que eres tu, una cançó molt íntima que va confessar que la va compondre per a una noia manresana de la qual va estar enamorat durant uns anys, però que al final «no va acabar sortint com m'hauria agradat», va dir el cantant.

Poc abans d'arribar a l'hora de concert, el grup va donar a entendre que ja s'havia acabat, fet que va fer reaccionar el públic amb xiulets i crits de «no n'hi ha prou». Quan Dausà i la resta d'integrants van tornar a aparèixer amb un simpàtic «no cola, oi?», van interpretar les cançons que no podien faltar en una nit com aquesta: Si ens veiessis i Nit de Reis, dues cançons de Nadal que es van integrar perfectament amb el motiu del concert.

Finalment, va interpretar la cançó que dona nom a l'últim disc, Ara som gegants, a través de la qual volia expressar el motiu d'aquest darrer projecte: «Tot ens fa créixer i ens hem de deixar portar, com quan érem petits i volíem ser gegants. Que l'únic que importa és ser vius ara i aquí». Per a la traca final, també va fer sonar la cançó més esperada per tots els fans, Jo mai mai, banda sonora de la pel·lícula Barcelona nits d'hivern.

Com a sorpresa final, el músic es va llançar als espectadors, i el van desplaçar estirat per tota la sala. Mentre el duien, Dausà va interpretar La gran eufòria.