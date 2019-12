Un conte de Nadal en clau social per reivindicar el dret a viure la cultura

Inclusió. Cultura. Emoció. Aquestes tres paraules defineixen l'espectacle que, des de fa tres anys, uneix un bon grapat d'entitats i col·lectius manresans per reivindicar el dret de tothom a participar de la música, el teatre i la dansa enteses com «eines de transformació social». Ho explicava ahir l'ànima del projecte Emociona't, Rosa M. Ortega, directora musical d'un muntatge que el 3 de gener reunirà a l'escenari del teatre Conservatori de Manresa unes 150 persones de totes les edats.

Titulat enguany Emociona't... recorda que és Nadal!, el muntatge ha anat creixent i, en aquesta edició, ha sumat el Cor d'Invulnerables, la Coral Sardanista Dintre el Bosc i l'Orfeó Manresà que s'han afegit al Cor Fub + Gran; Cor Obert del CNL Montserrat; la Coral Divertimento CP Lledoners; la Coral Infantil Escodines; la Coral Joc de Veus d'Ampans; el grup Barretina de l'Esbart Manresà de l'ACB i el Grup Teatral dels Carlins. Com explicava Ortega, «la cançó permet que la família creixi. Cantar és una emoció col·lectiva, independentment de les habilitats». La direcció teatral la signa Àngels Tor-rens i els textos són de Joan Barbé, que ha volgut fer un pas més amb un «conte de Nadal original... i agredolç» perquè «la música i el teatre han de servir per remoure la nostra consciència nadalenca: vivim una època de molta injustícia i desigualtat». Així, l'escenari del Conservatori presentarà diferents històries amb protagonistes de l'espectre nadalenc en clau social que s'enllaçaran amb les actuacions de les corals: «Us imagineu que a Josep i Maria se'ls volgués desnonar del portal per impagament del lloguer? O que a Lluquet i Rovelló se'ls detingués por portar símbols independentistes? O que el rei Baltasar arribés en pastera pel Mediterrani?»... Per a Barbé, les històries del nou espectacle mantenen l'essència dels contes nadalencs: «Emocionen i fan reflexionar».

Agraïnt el suport de la regidoria de Cultura des del primer dia, Rosa M. Ortega va posar l'accent en el fet de «compartir» per fer una «Manresa més cohesionada i inclusiva. Que entitats centenàries participin al costat de col·lectius formats per persones més desfavorides que no tenen les mateixes oportunitats de viure la cultura» és el que atorga tot «el sentit» a l'espectacle. «Junts no sumem, multipliquem».

Si bé el dia 3 de gener la funció serà oberta al públic (les entrades, a 8 euros, ja són a la venda), Emociona't... recorda que és Nadal!, tindrà una sessió el 27 de desembre, al centre penitenciari de Lledoners perquè, recordava Ortega, «no tots els interns poden sortir».