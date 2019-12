Damià Olivella estrena al Voilà! el seu segon homenatge a l'essència del blues

El febrer d'aquest any, el músic manresà Damià Olivella (1978) tancava al teatre Conservatori la gira del disc Ànima Blues preparant les cançons del seu nou treball. Ja explicava que seguiria el rastre de l'arrel negra i ho ha complert. Ara fa tres dies arribava de fàbrica Ànima Blues Vol 2, un «regal de Nadal», assegurava ahir, que aquesta nit presentarà al Voilà! de Manresa (22 h). Únicament amb veu i guitarra. Un directe tal com és ell quan compon: «Molt natural, sense vestir-lo massa. Fidel al disc. He anat despullant-me i és en l'essència on em sento més còmode». El disc és 100 per 100 Olivella: gravat al seu estudi en una masia del Solsonès, on viu, produït i editat per ell: «Autogestió». És la primera vegada, diu, que toca totes les tecles però «no serà la darrera».

En aquest segon homenatge al blues i al soul, Damià Olivella ha enregistrat peces que havia interpretat regularment en els concerts però que fins ara no havia enregistrat, com Purple Rain, de Prince, Man in the Mirror, de Michael Jackson o Stand by Me, de Ben E. King. I Walkin'Blues de Robert Johnson, que no faltarà al concert. El nou treball d'Olivella inclou, també, cinc temes propis que ha reversionat i que, assegura, «en acústic guanyen molt. Han crescut». Es tracta de Santa Nit, Més enllà, Nascut per això, Lliure i L'últim que perdrem.

Però a més del seu costat blues, el manresà fa un quant temps que també porta als escenaris concerts meditatius. Prepara un disc de mantres i la propera actuació serà el 29 de desembre, a Collbató. Són les dues cares de la mateixa moneda que s'uneixen, diu, per una manera de fer basada a «mirar més el com que el què». La música negra el va atrapar de petit per «la seva arrel profunda, el soul és ànima i la música més de consciència, també». No tria: «Ja veurem on ens porta la vida».

Enamorat de l'«esperit de Nadal», la presentació d'avui al Voilà! serà «molt participativa: un concert no el fa el músic sol, depèn de l'artista i del públic». I, sense tenir res preparat, no descarta que «si entre el públic hi ha algun amic músic acabem junts a l'escenari». Ànima Blues Vol 2, amb dotze temes, es podrà adquir al preu de 10 euros.