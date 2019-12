No llegeixi cap crítica... abans d'anar al cinema

Algú recorda un film del 1993 anomenat Seis grados de separación? En aquesta reivindicable adaptació de l'obra de teatre homònima, Will Smith intenta convèncer Donald Sutherland i Stockard Channing que el seu pare dirigirà una adaptació al cinema del musical Cats. Tots dos es queden sorpresos davant del que sembla una tasca gairebé impossible o, com a mínim, no recomanable. Doncs bé, som al 2019, gairebé al 2020, i el moment ha arribat: Cats, el musical més emblemàtic d'Andrew Lloyd Webber i Tim Rice, arriba a les sales comercials. I qui és el valent que ha decidit assumir el complicadíssim repte? Tom Hooper, director oscaritzat d' El discurso del rey i responsable de la solvent adaptació d' Els miserables, una altra de les llegendes de Broadway i el West End. Però, on rauen els problemes per convertir Cats en una pel·lícula? Essencialment en són dos: primer, la narrativa del musical original és molt fragmentària, lluny del prototípic relat de dues hores habitual al cine, i segon, el cinema és essencialment un art realista, on l'espectador no acostuma a jugar amb la «suspensió de la descreença teatral». Perquè ens entenguem, ens costarà acceptar que... no són gats, sinó estrelles de Hollywood en malles...

Malgrat tot, l'èxit internacional i transgeneracional de Cats és tan aclaparador que Tom Hooper ha assumit l'aventura de reviure aquest material que ja parteix del magnífic El llibre del gats espavilats del vell Opòssum de T. S. Elliott. I per cobrir-se les espatlles s'ha rodejat d'un càsting eficaç que intercala noms d' intèrprets solvents com Judy Dench, Idris Elba o Ian McKellen amb cantants d'èxit com Jason Derulo, Jennifer Hudson o Taylor Swift, qui ha signat juntament amb el mateix Webber el tema inèdit del film, Beautiful ghosts. La cançó està nominada als Globus d'Or d'enguany, tot i que ja se sap que no ha entrat en la primera selecció dels Oscar. Memory, el tema més recordat del musical, i que ha passat per veus tan emblemàtiques com les d'Elaine Page, Betty Buckley o Celine Dion, l'interpreta aquí Hudson, oscaritzada per un altre triomf del gènere: Dreamgirls. Durant el seu procés de càsting i de producció, Cats ha patit moltes baixes, justificades com «problemes d'agenda», i que inclouen, entre d'altres, l'actriu Anne Hathaway, la cantant Rihanna o el director Steven Spielberg, en la faceta de productor.

I un darrer consell: si us agraden els musicals o Andrew Lloyd Webber, aneu al cinema i no llegiu cap crítica ni cap comentari de Twitter sobre el film abans de trepitjar la sala...