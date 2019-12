«Els primers dies sense elles van ser difícils a classe»

? La distància, en l'era del whatsapp, és més suportable per a les tres joves, que tornen a casa els caps de setmana i es retroben amb amics i familiars i amb les excompanyes d'aula a l'escola M. Alba. «Quan arribo, em porten a tot arreu», explica l'Estel, que admet que hi ha caps de setmana en els quals no para. «Faig teatre i tot», indica. La seva antiga professora recorda que «els primers dies d'aquest curs sense elles van ser difícils de passar, les noies les trobaven a faltar i hi havia unes cares ben llargues». Però, tot i que ara no assisteixen regularment a classe com han fet durant els darrers anys, totes tres asseguren que participaran en el festival de fi de curs de l'escola berguedana.