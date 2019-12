Música, art i gastronomia per donar la benvinguda a la segona edició del MAM

En un ambient familiar es presentava ahir a la tarda, a la sala Mestre Blanch, la segona edició del circuit Música Activa de Manresa (MAM). Seran sis concerts en sis espais diferents de la ciutat de gener a juny, amb un aperitiu artístic de diverses disciplines, com poesia, teatre, dansa o pintura. Els concerts també aniran acompa-nyats d'un maridatge de vi amb DO Pla de Bages.

Des de l'organització, Joan Mas apuntava la importància d'apostar per un cicle de música a la ciutat: «Aquí, a Manresa, potser hi ha una manca de programació estable de jazz». Amb aquest cicle es busca activar «més moviment de música». S'aposta per «fer un cicle transversal», amb músics de fora i també artistes de la comarca.

Entre les novetats d'aquesta edició, la més destacada és que les entrades es podran comprar a través de la web del Kursaal i hi haurà la possibilitat d'adquirir un paquet de descompte per a tot el cicle. «També hem fet samarretes», apuntava Aina López, i ahir ja es podien adquirir. El festival també estrena web: www.mam.cat.

«Aquest any hem apostat fort amb la programació», remarcaven els organitzadors. La més destacada és la que arribarà el 13 de març a la sala Els Carlins amb M.A.P. Marco Mezquida, Ernesto Aurignach i Ramon Prats, una proposta que es fa conjuntament amb el Vermell Jazz. Rita Payés Quartet, Natsuko Sugao Group, Jaume Llombart & Enrique Oliver, Miquel Villar Trio i Swing Air Force seran els altres noms que passaran pel festival. També s'organitzaran jam-sessions.

A cada concert hi haurà peces d'artistes plàstics de la comarca i ahir el públic en va poder veure una petita mostra. En aquesta segona edició col·laboren Quim Moya, Susanna Ayala, Deco, Txema Rico, Alba Vila i Aina Sallés. A més, els assistents s'enduran de record una targeta amb una obra, el concert al qual han assistit i el vi d'aquell dia.

Celeste Alías va posar èmfasi en agrair als col·laboradors que fan possible el certamen: «El MAM no existiria sense el suport de moltes persones i entitats. No tenim diners perquè partim de zero, però el que sí que tenim és molt suport». Agraïment especial per als cellers de la DO Pla de Bages, que a cada concert oferiran una copa de vi. Ahir el públic ja va poder fer un tast i també va poder degustar una selecció de montaditos. Alías també remarcava que els espais on se celebraran els concerts «sempre ens reben amb els braços oberts». Els organitzadors van proposar un «brindis per la música en directe a Manresa» abans de donar pas a la jam session a l'escenari de la sala Mestre Blanch.