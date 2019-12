Els renovats Pastorets de La Farsa de Berga reben en dues fucions més de 800 espectadors

El Teatre Municipal de Berga ja ha acollit 833 espectadors en les dues primeres funcions dels Pastorets del dia de Nadal i Sant Esteve. La xifra suposa 133 espectadors més respecte a les dues representacions de Nadal i Sant Esteve del 2018. Enguany, la tradicional representació, que la porta a escena l'Agrupació Teatral La Farsa, ha arribat amb novetats. Després de 119 anys de representar El Bressol de Jesús de Serafí Pitarra, per primera vegada el paper de Satanàs ha anat a càrrec d'una dona, la jove actriu berguedana Sònia Ferrer. Es va estrenar per Sant Esteve i tornarà a pujar a l'escenari el dia 1 de gener. El dia Sant Esteve van debutar 12 actors i actrius més en nous papers. Es tracta, com explica l'entitat, «d'una profunda renovació en el repartiment que ha fet canviar notablement l'espectacle». Segons La Farsa, «els espectadors van poder comprovar el major pes de la dona en uns Pastorets tan tradicionals; en el paper de Satanàs, òbviament, però també en molts altres aspectes». Les properes funcions seran avui, a 2/4 de 6, i els dies 1 i 12 de gener, al Teatre Municipal de Berga.