dios mío, ¿Pero qué te hemos

hecho ahora?

? França, 2019. Comèdia. 99 minuts. Direcció: Philippe de Chauveron. Guió: Guy Laurent i Philippe de Chauveron. Intèrprets: Christian Clavier (Claude Verneuil), Chantal Lauby (Marie Verneuil), Ary Abittan (David Benichou), Medi Sadoun (Rachid Benassem). Pantalles: Bages Centre (Manresa), Guiu (La Seu) i Yelmo (Abrera).

La comèdia popular francesa manté un idil·li amb el públic de l'Estat espanyol d'ençà una dècada. El boom de films com Bienvenidos al norte i Intocable va obrir un forat en un circuit comercial summament restrictiu. La nova proposta d'aquesta tendència arriba a les nostres pantalles. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora? constitueix la seqüela d'una reeixida cinta rodada fa cinc anys.

El matrimoni format per Marie i Claude Verneuil haurà d'afrontar un nou (i difícil) repte quan les seves quatre filles, casades amb estrangers (un xinès, un musulmà, un jueu i un hindú), anuncien que se'n van a viure a l'estranger, als països de les seves parelles. Aquesta bagatel·la podria compondre perfectament una sessió doble amb la famosa (i insofrible) Ocho apellidos vascos. Les dues pel·lícules dibuixen un paisatge costumista farcit d'estereotips socials i ètnics, i es decanten per un retrat pintoresc tan simple com irritant.

Dios mío? pretén excavar en els prejudicis racials i culturals de la classe mitjana francesa, però aquest concepte inicial esdevé només una excusa conjuntural perquè el resultat final es limita a una successió maldestre de conflictes (i gags) rudimentaris. La posada en escena és plana i tosca, i la suposada comicitat se sustenta en un traç gruixut, en què l'obvietat més elemental (i ridícula) es menja qualsevol possibilitat d'una expressió mínimament subtil. No hi ha personatges de carn i ossos, només clixés. Mediocritat sobre mediocritat. Christian Clavier, una de les estrelles franceses, abusa de l'histrionisme a l'hora d'incorporar el protagonista, la quinta essència del provincianisme del país veí. De Chauveron ha escrit i fet una obra humorística de perfil baix, que explota amb poca habilitat tots els ingredients d'un corrent que ha fet forrolla en els últims temps.