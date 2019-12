La tercera visita d'un espectacle ideat per Gorgori

? L'any 2014 el periodista Marcel Gorgori va estrenar al teatre Kursaal de Manresa la iniciativa Simfonova amb la proposta Només per a uns quants?, que va ser un èxit i poteriorment va omplir una quinzena de teatre més. El 2016 hi va tornar per estrenar La rebotiga de l'òpera, i ahir hi va portar Òpera, de què vas?, que no s'estrenava a Manresa, però que va tenir la mateixa bona acollida que les dues anteriors. Gorgori és l'ideòleg i director de l'espectacle i la direcció musical és de Daniel Antolí i Plaza.