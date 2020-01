El Kursaal programa una nova funció del musical «Flor de nit» del Poble Nou

El teatre Kursaal de Manresa ha posat a la venda les entrades per assistir a la funció del 31 de gener, a les 20.30 h, del musical Flor de nit, que interpreta el Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou de la capital bagenca. Les sessions programades per als dies 29 i 30 de gener es van omplir: els tiquets costen 12 euros; 10 euros per als majors de 65 anys, els menors de 25 i els posseïdors del Carnet Galliner.

El grup teatral del barri manresà va representar Flor de nit ja fa onze anys, i ara ha muntat una versió de petit format més íntima, que va estrenar l'octubre a la par-ròquia de Sant Josep, del que està considerat un dels títols emblemàtics del teatre musical català.