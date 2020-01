60 propostes per gaudir el 2020

El vell i el nou, la tradició i la contemporaneïtat, les històries de sempre i les versions actualitzades. L'any que acabem de començar oferirà als amants del cinema, la música, el teatre, l'art, la literatura i la televisió un grapat de productes –una paraula lletja que descriu a la perfecció la voracitat del mercat cultural– que intentaran entretenir-nos i, en el millor dels casos, fer-nos pensar i deixar petjada.

En aquest reportatge, elaborat per Esteve Soler (cinema, sèries i teatre), Pep Corral (música i concerts) i Toni Mata i Riu (llibres i exposicions), es proposa una primera mirada a allò que ha de venir. L'univers cultural és un oceà ple de peixos i, per molt que llancem la xarxa, sempre ens quedarà alguna espècie al fons del mar que acabarem descobrint a mesura que ens anem capbussant a l'aigua. Però les 60 propostes d'aquestes pàgines segurament seran gaudides per milers, fins i tot milions, de persones tant a casa nostra com arreu del món. Són un primer tast d'una oferta gairebé infinita de pel·lícules, llibres, discos, exposicions, obres de teatre i sèries de televisió que s'estrenaran en els propers mesos. Passin, remenin, escullin i assaboreixin. El 2020 arriba carregat de bones intencions.