Els actors manresans Albert Ruiz i Sílvia Blavia es van posar el 2011 per primer cop en la pell dels personatges dels germans Jan i Júlia. Va ser en les funcions d' El meu primer Kursaal. També fan representacions per Sant Jordi, en anglès, i les de Nadal. D'aquestes últimes, que ja van pel vuitè any, n'han fet una setantena.



Quin és el secret de l'èxit dels vostres personatges?

Albert: són dos germans típics, molt característics. La germana gran i el germà petit entramaliat que hi ha a totes les cases.

Sílvia: se senten molt identificats amb nosaltres. Les nenes amb mi i els nens amb el Jan.

Albert: o al revés, a vegades hi ha Janes i hi ha Julis.

Què signifiquen per a vosaltres les funcions de Nadal?

Albert: interpretar uns nens que estan celebrant el Nadal a casa seva és aportar il·lusió tota l'estona. I per nosaltres cada any és un regal celebrar-ho amb tots els infants que venen, com els passa al Jan i la Júlia com a personatges.

Sílvia: jo crec que cada any som més nens, i fer les funcions ens fa més il·lusió. També els passa als músics.

Ja són vuit anys. No és repetitiu?

Albert: cada any anem canviant alguna coseta de la producció, aquest any la relació amb els músics. I, a més, cada funció és diferent: els nens ens responen, ballen amb nosaltres...

L'equip sempre ha estat el mateix. Què suposa poder estar en una producció amb tant recorregut?

Albert: és la nostra família de Nadal. Treballem molt bé plegats, i és gràcies a la direcció (Sílvia Sanfeliu) i la producció (Cristina González). Ens ajuden molt.

Sílvia: fer un personatge tants anys és gairebé inviable. Quan algun dia hagi de deixar la Júlia, em farà molta pena.