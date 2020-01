El Kursaal repeteix l'èxit de les funcions nadalenques dels germans Jan i Júlia

Totes les tradicions nadalenques reunides en una horeta d'espectacle. El meu primer Nadal al Kursaal és la proposta que el teatre Kursaal de Manresa ofereix al públic infantil des de ja fa vuit anys i que s'ha convertit en una tradició equiparable a anar a veure Els Pastorets als Carlins. Enguany s'ha repetit el rècord de l'any passat: onze funcions programades del Nadal dels germans Jan i Júlia (les tres darreres ahir, i només quedava alguna localitat a la venda per a la de les 12 del migdia) amb les entrades exhaurides. Per tant, aquestes festes han passat per la Sala Petita 1.400 espectadors, grans i petits.

L'espectacle nadalenc del Kursaal es va estrenar el desembre del 2012 amb sis funcions i s'ha anat fent gran fins al punt que se n'ofereixen onze funcions des de ja fa tres anys. La proposta, que en cada funció acull un màxim de 130 espectadors, ha seduït al llarg del seu recorregut 8.833 persones. Cristina González Alsina, responsable del Servei Educatiu del Kursaal i autora del guió de l'obra, destaca que «és un espectacle molt consolidat i les famílies ja l'esperen. El millor senyal que funciona és que moltes repeteixen, i no trobem que ens demanin canvis. Algunes comencen quan el fill és un nadó i potser encara venen quan té 6 o 7 anys, acompanyant germans més petits».

Un dels grans atractius d' El meu primer Nadal al Kursaal és que fomenta la participació dels infants que ajuden a guarnir l'arbre, es converteixen en rens, tenen panderetes i picarols per acompanyar les nadales i, al final, fan cagar el tió. La seva recompensa: llaminadures de xocolata. L'atractiu de mares i pares són les nombroses fotos dels fills capturades amb els mòbils. Els protagonistes, interpretats per Albert Ruiz (Jan) i Sílvia Blavia (Júlia), ja estan habituats a lidiar amb respostes inesperades, amb nadons que passegen per l'escenari, amb algun plor... La complicitat de l'equip, que és el mateix des de l'inici, és capaç de resoldre incidències com la de la primera funció d'enguany: alguns infants van seguir darrere de l'escenari el personatge de la Júlia quan s'enfada.

D'entre pocs canvis que s'han fet a l'espectacle, enguany ha destacat el protagonisme dels músics. David Sisó (piano), Alexis Cabrillana (baix) i Ernest Larroya (bateria) han sortit de darrere del tul que mig els amagava i han incrementat la seva interacció amb el Jan i la Júlia.