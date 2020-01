Mor l'actor igualadí Miquel Solà i Ferrés, als 93 anys

Miquel Solà i Ferrés, conegut com a Carlos Miguel Solà en el món del cinema, va morir el dijous 2 de gener a l'edat de 93 anys. L'igualadí va destacar com a actor durant les dècades dels anys 50 i 60 del segle passat, quan va prendre part en una trentena de pel·licules. Nascut el 1926, va viure 21 anys a Mèxic i va tornar a Igualada el 1991. Durant la passada Festa Major, l'Ajuntament li va retre un homenatge per la seva llarga i reeixida trajectòria i li va lliurar l'estàtua que s'atorga als guanyadors del Premi Ciutat d'Igualada.

Los ladrones somos gente honrada, Recluta con niño i El otro árbol de Guernica són algunes de les produccions cinematogràfiques en que va participar aquest artista polièdric que també va ser actor de teatre, revista, cantant, lletrista, compositor i retratista. Pere Camps, regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals de l'Ajuntament d'Igualada, va dir que «Carlos Miguel Solà va saber viure intensament una època en què la seva personalitat polifacètica li va permetre actuar, interpretar, compondre i pintar. Va ser, sobretot, un galan del cinema, amb una carrera que molts igualadins van poder descobrir, precisament, gràcies a l'homenatge que Igualada li va fer aquest estiu».