Txarango programa un nou concert al Congost per la seva gira de comiat

Poques vegades un comiat haurà estat tan multitudinari com el que prepara Txarango per al 2020. Tal com s'explica a la secció de la música que ens espera enguany, el grup que lidera Alguer Miquel farà una gira – El Gran Circ– per posar el punt final a la seva trajectòria i serà a Manresa de l'11 al 13 de desembre. Serà, sense cap mena de dubte, una de les cites de l'any a la capital bagenca.

Després d'exhaurir en només quatre dies els cinc mil tiquets que es van posar a la venda per a les actuacions de l'11 i 12 de desembre, el grup va anunciar ahir que hi haurà un nou concert a la carpa que instal·laran a la zona esportiva del Congost el diumenge 13 de desembre a partir de les 19.30 h, i amb entrades a 20 euros.

Els altres dotze concerts nous que la formació del Ripollès va anunciar ahir divendres se celebraran a Vic, Calafell, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, Mataró, Terrassa, Olot, Valls, Girona, Manacor i València (2).