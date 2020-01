Un trio de jazz acompanya les veus líriques de l'obra

? Paco Mir, d'El Tricicle, dirigeix l'obra J azz Bodas de Fígaro acompanyat del compositor Jaume Vilaseca, que s'ha encarregat de crear la música de l'espectacle. Una proposta que fa dos anys va començar a girar per diferents ciutats espanyoles. Les veus líriques i els músics de jazz van passar per Manresa dissabte. Sobre l'escenari, es van veure artistes com Guillem Batllori, Montserrat Seró, Marco Moncloa, Lola Casariego, Mar Esteve, Xavi Fernández i Paco Sánchez. El trio de jazz que els acompanyava en el transcurs de l'obra esra format pel pianista Guillem García, el contrabaixista Juan Pastor i el bateria Adrià Claramunt.