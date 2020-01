«1917» i «El irlandés», entre les nominades als BAFTA

'1917' i El irlandés' estan entre les pel·lícules nominades als premis BAFTA de cinema britànic, en què Sam Mendes i Martin Escorsese competeixen en la categoria de millor director, segons ha informat aquest dimarts l'organització.

Les altres cintes que opten al guardó, que es lliurarà en una cerimònia al Royal Albert Hall de Londres el 2 de febrer, són 'Joker', 'Once upon a Time ... in Hollywood' i 'Parasite'.

Competeixen pel premi a millor actor, entre d'altres, Leonardo DiCaprio, Adam Driver i Joaquin Phoenix, mentre que entre les nominades a millor actriu figuren Jessie Buckley per "Wilde Rose" i Saoirse Ronan pel seu paper a "Little Women".