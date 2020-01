El film bèl·lic «1917», de Sam Mendes, i el de Tarantino triomfen en els Globus d'Or

Érase una vez en... Hollywood amb tres premis, inclòs el de millor comèdia o musical, i 1917, el film de Sam Mendes que es va alçar amb els guardons de millor drama i millor director, van ser les grans triomfadores de la 77a edició dels Globus d'Or en les categories de cine, celebrada a Los Angeles. En televisió, van dominar Fleabag en comèdia, Succession en drama i Chernobyl en l'apartat de minisèries i telefilms.

En la gala de l'hotel Beverly Hilton, que va estar conduïda per cinquena vegada pel còmic Ricky Gervais, l'èpic drama bèl·lic ambientat a la Primera Guerra Mundial 1917 es va imposar a El irlandés –la gran derrotada de la nit, ja que partia com una de les favorites i se'n va anar sense res–, Joker, Historia de un matrimonio i Los dos papas, i es va alçar amb el Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica. El guardó al millor director va ser per a Mendes, que competia pel premi amb Quentin Tarantino ( Érase una vez en... Hollywood), Todd Phillips ( Joker), Bong Joon Ho ( Parásitos) i Martin Scorsese ( El irlandés). «No hi ha cap director en aquesta sala, ni en tot el món, que no estigui a l'ombra de Martin Scorsese», va dir.

Érase una vez en... Hollywood va obtenir el premi a la millor pel·lícula de comèdia o musical, i Quentin Tarantino es va endur el Globus d'Or al millor guió. Un llibret que, segons va destacar en recollir el premi, es va veure enriquit per les constants aportacions del trio protagonista –Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Margot Robbie–, que durant el rodatge van anar incorporant «diferents i noves capes» al que ja estava escrit.

El premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa, categoria a la qual estava nominada Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, va ser per a Parásitos, de Bong Joon Ho. «Un cop se superi aquesta barrera que són els subtítols podran gaudir de molt bones pel·lícules internacionals. El cine és el gran llenguatge internacional», va dir



Phoenix i el caos

En l'apartat interpretatiu, Joaquin Phoenix es va endur el premi al millor actor dramàtic pel seu paper a Joker. «Espero que tots puguem unir-nos i fer canvis. Això de votar està molt bé però a vegades em d'assumir la nostra pròpia responsabilitat», va afirmar Phoenix, que va fer en el seu caòtic discurs diverses referències a l'emergència climática.

Renée Zellweger va guanyar el Globus d'Or a la millor actriu dramàtica per la seva interpretació de Judy Garland a Judy; Taron Egerton va merèixer el guardó al millor actor en una comèdia o musicals per la encarnació d'Elton John a Rocketman, mentre que Awkwafina va ser la triomfadora en l'apartat femení per The Farewell.

Laura Dern va recollir el premi a la millor actriu de repartiment per la seva interpretació d'una cínica advocada a Historia de un matrimonio, i Brad Pitt es va emportar el de millor actor de repartiment pel seu treball a Érase una vez en... Hollywood. L'intèrpret va dedicar el seu premi al «mite» Tarantino i al seu company i «col·lega» Leonardo DiCaprio. «Jo hauria compartit la taula amb tu», va dir amb sorna en referència al final de popular Titanic.

Altres premiats de la nit van ser Elton John, que es va endur el Globus d'Or a la millor cançó original per I'm Gonna Love Me Again, tema de Rocketman que va compondre juntament amb el seu col·laborador habitual Bernie Taupin; Hildur Gunadóttir per la banda sonora de Joker. La producció de Laika Mr. Link. El origen perdido va ser elegida com a millor film d'animació.



Tres sèries manen en TV

En les categories de televisió, Succession es va endur el premi a la millor sèrie dramàtica i Brian Cox el de millor actor protagonista, mentre que Olivia Colman, amb la seva interpretació d'Elisabet II a The Crown, va aconseguir el premi a la millor actriu dramàtica. Per la seva part, Fleabag es va endur el premi a la millor sèrie de comèdia per la seva segona temporada, mentre que la seva creadora i protagonista, Phoebe Waller-Bridge, el de millor actriu. El premi al millor actor de comèdia va ser per a Ramy Youssef per Ramy.

El Globus d'Or al millor actor en una minisèrie o telefilm va ser per Russell Crowe per La voz más alta, i el de millor actriu en una minisèrie o telefilm va ser per Michelle Williams per Fosse/Verdon. «Dones, aneu a votar pensant en els vostres interessos. És el que porten fent els homes tota la vida», va afirmar la intèrpret en el seu reivindicatiu discurs.

Chernobyl es va alçar amb el premi a la millor minisèrie i el seu actor Stellan Skarsgard amb el Globus d'Or al millor intèrpret secundari en una sèrie, minisèrie o telefilm, mentre que el de millor actriu secundària en una sèrie, minisèrie o telefilm va ser per a Patrcia Arquette pel seu paper de mare pertorbada a The Act.

A més, la gala va tenir dos premis que van reconèixer la trajectòria de dues figures del cine i la televisió. En l'àmbit cinematogràfic, Tom Hanks va recollir el premi honorífic Cecil B. Demille, mentre que Ellen DeGeneres, el premi Carol Burnett en televisió.