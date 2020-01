Mor el pintor manresà Jaume Casacuberta a l'edat de 87 anys

El pintor manresà Jaume Casacuberta Roma va morir aquest dimarts dia 7 de gener a l'edat de 87 anys. Reconegut per la seva trajectòria com un dels artistes manresans més destacats del darrer mig segle, Casacuberta va néixer a la Colònia Jorba de Calders l'any 1932 i es va traslladar a Manresa el 1946 amb la seva família. El pintor va estar vinculat tota la seva vida al Cercle Artístic de Manresa i va ser un dels membres fundadors del Grup 13. Algunes de les seves exposicions recents a la capital bagenca són la retrospectiva que va protagonitzar el 2013 a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino, la mostra que va fer als jardins del domicili Fornells-Uró dos anys més tard i l'exposició de paisatges ignasians que es va poder veure per la Festa Major del 2017. Amb Casacuberta se'n va un dels grans representants de l'anomenada Escola Manresana.