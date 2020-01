La 63a Innocentada imagina que l'Ajuntament se la vol carregar

La 63a Innocentada de Manresa se celebrarà del 17 al 19 i del 25 al 26 de gener al Teatre Conservatori de Manresa amb el títol A toc de campana i amb ganes d'atrapar un any més al públic amb un argument cent per cent manresà: TV3 retransmetrà la gala de cap d'any des de la capital bagenca i, per estalviar recursos, l'Ajuntament decideix suprimir unes quantes tradicions nadalenques com ara la mateixa Innocentada. La polèmica, per tant, està servida i el debat ciutadà i polític pujarà de temperatura.

Dirigida per Jordi Gener, la Innocentada torna un any més a la cartellera manresana organitzada per una nova comissió de gent jove que en va agafar les regnes després de la 60a edició. En cadascuna de les sis funcions pujarà a l'escenari prop de mig centenar d'intèrprets -entre actors, ballarins i tabalers de Xàldiga- per donar vida a una peça escrita per l'actriu i dramaturga navarclina Xènia Sellarés. «És el meu primer text llarg», explica l'autora, que fins ara només s'havia prodigat en l'escriptura en el camp del microteatre.

L'equip artístic es completa amb el quartet de responsables de les coreografies -Lídia Cuberas, Ariadna Guitart, Anna Llobet i Sònia Serra- i Adrià Guitart, que porta el cos de ball format per una vintena de dansaires de l'Agrupació Cultural del Bages. Les entrades tenen un preu de 15 euros, però es poden adquirir anticipadament al preu de 13 euros (tota la informació als comptes de Facebook i Instagram).