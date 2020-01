Els regidors de Berga fomentaran la lectura recomanant llibres als veïns

L'Ajuntament de Berga i la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet inicien una campanya per fomentar la lectura i l'ús de l'equipament cultural entre els veïns de la ciutat. Llegim-nos és el nom de la iniciativa sorgida des de l'àrea cultural del consistori berguedà, que també pretén acostar els representants municipals del consistori a la ciutadania. Cada mes, un dels disset regidors que integren la corporació farà una recomanació d'un títol que l'hagi marcat o que vulgui compartir amb la resta. Paral·lelament a aquest llibre, es presentarà una llista de deu títols més relacionats amb la temàtica, amb l'autor o amb l'estil de la publicació, amb l'objectiu de proposar una llista àmplia per compartir amb els lectors.

Els regidors de la corporació van presentar, ahir, la nova campanya, que tindrà una durada de disset mesos –un per a cada representant– i que donarà el tret de sortida dilluns que ve, 14 de gener, amb el primer llibre, en aquest cas escollit per l'alcaldessa, Montser-rat Venturós. La regidora de Cultura, Roser Valverde, va detallar que, durant cada mes, els veïns podran demanar en préstec el llibre recomanat i també la resta de propostes que formin part de la llista complementària. «Seran uns préstecs especials, d'una sola setmana, per aconseguir que com més persones puguin llegir els llibres, millor, i no es quedin parats», va dir. A més a més, la implicació de la ciutadania no s'acaba aquí, sinó que, tal com va explicar la regidora d'ERC Dolors Tous, els veïns també podran fer propostes de llibres relacionats a través de les urnes que estaran instal·lades a quatre punts de la ciutat. A banda de la biblioteca, es podran lliurar a les llibreries Huch i Quatre Cantons, i al Casal Cívic. Aquests es recolliran en una llista que complementarà la resta.

La campanya tindrà presència a les xarxes socials. Cada mes, el regidor corresponent presentarà el títol escollit amb un vídeo on s'explicaran els motius que l'han portat a escollir el llibre i un breu resum de la sinopsi. A més a més, donarà pistes sobre el llibre del mes següent i el regidor que l'ha escollit. A més a més, els internautes també podran ser còmplices d'aquesta campanya a través de les xarxes fent propostes i compartint altres publicacions.

La proposta també té una part social, i és que el recó de la biblioteca on s'exposaran els llibres de cada mes, i que estaran oberts a préstec, estarà presidit per mobles restaurats per Grup Horitzó del Berguedà. La directora de l'entitat, Eva Sánchez, va explicar que una de les activitats que fan per donar feina als seus usuaris que pateixen trastorns mentals i risc d'exclusió social és un taller de restauració de mobles antics. Una proposta que també està oberta a la població en general. Durant els disset mesos que s'allargui la campanya s'aniran exposant diversos mobles, amb la possibilitat de compra per als usuaris que hi estiguin interessats.

Els regidors esperen que la iniciativa tingui bona acollida i serveixi per fomentar més la lectura.