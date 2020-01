EL DOCUMENTAL DEL MES

Cineclub Manresa i DocsBarcelona presenten aquest dijous el nou Documental del mes, una coproducció de Letònia, Suïssa i República Txeca, que ha recollit premis i elogis en alguns dels festivals especialitzats més prestigiosos del panorama internacional. Vladimir Putin apareix com un dels líders més poderosos, inquietants i maquiavèl·lics de la realitat actual. Però com va irrompre a l'escena política aquest antic agent de la KGB que ha esdevingut de facto el nou tsar de Rússia? Els testimonis de Putin intenta respondre aquest i altres interrogants. Vitaly Mansky (un dels documentalistes russos més reputats de les últimes tres dècades), l'autor d'aquest llargmetratge, fou precisament l'escollit per seguir i filmar la primera campanya política de Putin. El dia 31 de desembre del 1999, un semidesconegut fou escollit el nou president d'un dels països més transcendents. Les interioritats de l'anomenada operació Succesor estan reconstruïdes en aquest ambiciós testimoni que se serveix del material d'arxiu que el mateix director va enregistrar al llarg de l'any 2000. D'altra banda, aquests fragments es complementen amb les declaracions de figures cabdals, com Mikhaïl Gorbatxov (l'artífex de la transformació de la Unió Soviètica), Borís Ieltsin (el primer president de Rússia) i el mateix Putin. El film se segueix com un thriller polític electritzant, en què es desvetllen les causes de l'irresistible (i enigmàtic) ascens al poder del protegit d'un cansat i desencisat Ieltsin. Mansky ens proporciona molta informació privilegiada que ens permet construir un puzle obert sobre un home amb una ambició desmesurada. Els testimonis de Putin ens regala un bocí d'història i esdevé un document indispensable per entendre una mica més la complexitat de l'Europa que va sorgir de la caiguda del mur de Berlín.