«La nit dels genis» torna dissabte a la Sala Gran del Kursaal amb mags provinents d'arreu d'Europa

'La nit dels genis', el Festival Internacional de Màgia, celebra aquest dissabte, 11 de gener a les 20.30 h, la vuitena edició, que reunirà a la sala gran del Kursaal de Manresa mags reconeguts internacionalment que des d'avui i fins dilluns participen en una trobada al Pont de Cabrianes. Enguany any prenen part a la trobada una vintena de mags, una dotzena dels quals actuaran dissabte al Kursaal. Encara hi ha noms per confirmar, però de moment participaran a 'La Nit del genis' Martí Cordero, Laia Baulenas i Pau Borrell, Roman Burenkov i Maxim Gladstain (Rússia) i Francesco Della Bona i Maddalena Ricciardi (Itàlia). L'espectacle, presentat pels mags Gaston Florin i Gonzalo Albiñana, està dirigit per May Closa i Xavier Tapias. En aquest vídeo pots veure un truc del mag rus Maxim Gladstain.

Truc del mag Ilia Ilin

La gala va néixer arran de la trobada de treball que des de fa 10 anys organitzen una vintena de mags a Sallent, en què mostren els uns als altres de manera oberta els seus números. Aquesta serà la vuitena vegada que els participants tindran l'oportunitat de mostrar aquest treball en públic en aquest Festival Internacional que, acollirà al Kursaal. Una gala que ens mostrarà una màgia d'escena visual, poètica i actual.

Truc de Javier Coronet

Les entrades que tenen un preu de 15 euros, (12€ amb carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 25), es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet a www.kursaal.cat.

Dissabte, trobada de mags de la Catalunya central



Coneixedors de l'afició per la màgia que hi ha a la Catalunya central, sobretot entre sectors joves, mags provinents de diferents països d'Europa faran aquest dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda al Kursaal, una trobada informal amb mags de la Catalunya central. Impulsada des del Kursaal, serà una trobada en què es podran compartir experiències, iniciatives i números, que segur que serà molt gratificant per totes les parts.