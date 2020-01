Xènia Sellarés: «Vaig estar en obres de Soler i Mas»

? Tot i que fins ara no havia participat mai a la Innocentada, la navarclina Xènia Sellarés sabia com treballava i escrivia Agustí Soler i Mas (1939-2002), l'ànima de la representació que enguany arriba a la 63a edició. Com

el reconegut dramaturg, la jove autora d'enguany és navarclina i va participar en algunes obres escrites pel seu conciutadà. «Durant els dar-rers anys he pogut veure el canvi que ha experimentat la Innocentada», va reconèixer Sellarés: «Escriure per a l'edició d'enguany va ser un repte molt gros», però està satisfeta per haver posat el seu granet de sorra a contribuir que «no es perdi aquesta tradició manresana». El seu principi bàsic a l'hora d'escriure és que l'obra «tingui ritme».