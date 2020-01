La Fàbrica Vella de Sallent programa 19 espectacles

L'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent torna amb una extensa programació entre el gener i el juny, amb una vintena de propostes escèniques. Dins aquest termini acollirà obres de teatre com De mares a filles, el Dia de la Dona, el 8 de març, i La mort dins la closca d'una nou en la Setmana de la Gent Gran ja que és una peça que parla sobre la vida i la mort amb molta tendresa. A més, l'equipament acollirà una preestrena d'un muntatge que, posteriorment, farà estada a Barcelona, Sopar amb batalla, amb actors de renom com Roger Coma i Mar Ulldemolins.

Una novetat són els nous abonaments, que permetran al públic adquirir diferents lots d'espectacles: música, teatre i escena familiar. Cadascun d'aquests paquets inclou 3 o 4 funcions i l'abonat es pot estalviar entre 5 i 10 euros.

En la programació tampoc no hi poden faltar els Dijous Divins, la proposta musical que portarà un total de mitja dotzena d'actuacions. De fet, el calendari s'iniciarà dijous vinent amb Figa, el duo format per Pep Vall (baix elèctric) i Maria Llorens (veu), que interpretarà versions des de The Beatles fins a èxits actuals.

En el terreny musical també hi ha prevista una actuació de l'enèrgica formació de percussió i dansa de Dan Arisa amb el seu espectacle Tärab. La resta de propostes musicals estan també dins la categoria d'espectacles Denominació d'Origen, perquè són produccions amb segell sallentí.

Per exemple, el concert de músiques Carnaval: del carrer al teatre, una producció conjunta del Carrilet i l'Escola Municipal de Música Cal Moliner. En aquest espectacle es volen repassar totes les cançons populars que té Sallent i mostrar-les al poble.

Dins de la DO, també hi ha l'estrena del CD Amb un somriure de música per a sardanes del sallentí Jaume Riu, que interpreta la cobla La Principal de la Bisbal, així com el concert del desè aniversari del Cor The River Troupe Gospel.

La programació familiar també és un punt fort des del primer dia a Sallent. Cada mes hi haurà una obra per als més petits. Qui encetarà aquest lot serà Marcel Gros amb el seu espectacle autobiogràfic La gran A...ventura. Seguidament, ens trobem amb Baobab, que parla sobre la immigració de manera divertida però reflexiva. I també, com ja va passar la temporada anterior, hi ha espai per a la màgia, amb Amazing Melanie, protagonitzat per la Maga Melanie, que va passar a la final del Got Talent. Així mateix, es farà el concert de reggae per a xics amb The Penguins. L'abril s'estrenarà el musical de l'escola de música, L'ogre verd, una versió de Shrek.

Per primer cop, la programació oferirà un espectacle de ballet, Giselle, a càrrec de Ballet Clàssic de Manresa (Manresa Teatre Musical). La programació també inclou dues propostes per a estudiants de primària, els espectacles Laika (4 de març) i Silver Drops (12 de març). I dues activitats per a alumnes de secundària, un taller de microteatre amb l'actriu i dramaturga Xènia Sellarés i l'obra Strawberry Frapuchino.