El portal memoria.cat treu a la llum dues fotos de Josep Maria Planes dels anys 30

En el centenari del seu naixement, l'any 2007, el portal memoria.cat va obrir un web dedicat a la figura del periodista manresà Josep Maria Planes (1907-1936). Un treball exhaustiu que, posteriorment, s'ha dotat de nous materials gràcies a les troballes de documents i fotografies com les que avui divendres s'incorporaran a la pàgina i que mostren el reporter juntament amb el president de la Generalitat de Catalunya Francesc Macià.

«No podem assegurar al cent per cent que siguin unes fotografies inèdites», explica Josep Maria Aloy, responsable de l'Associació Memòria i Història de Manresa que gestiona memoria.cat: «Però he mirat diaris i publicacions de l'època i no les he trobades reproduïdes enlloc». Lluís Saura, responsable de l'inventari del Fons Josep Maria Sagarra i Plana de l'Arxiu Nacional de Catalunya, va alertar Aloy de dues imatges de Macià al terrat de la Casa dels Canonges, la residència presidencial, amb la catedral de Barcelona al fons. «Em va dir que li semblava que era en Planes i, quan les vaig veure, ho vaig poder constatar», afegeix.

La imatge que il·lustra aquesta pàgina mostra, d'esquerra a dreta, un personatge a qui no s'ha pogut identificar, Josep Maria Planes, Francesc Macià i Joan Alavedra, secretari del president. En l'altra fotografia recuperada, Planes i Macià estan de perfil mirant cap a baix des del darrere de la barana del terrat. Una estampa més oficial que l'anterior i de la qual ara per ara no se'n saben més detalls.

L'autoria no és clara i es dubta entre l'escriptor Josep Maria Sagarra i el fotoperiodista Pau Lluís Torrents. Tampoc no es conserva la data exacta en què van ser preses aquestes imatges, però hi ha una pista que ajuda a acotar el marge d'error: «Segons ens explica Saura, les fotografies van ser enregistrades entre el 6 de maig del 1932 i el 30 d'abril del 1933, el període durant el qual Macià va portar el braçalet de condol per la mort de la seva germana».

Josep Maria Planes va ser un reporter de renom en la Barcelona de principi dels anys 30, va arribar a dirigir el setmanari humorístic El Be Negre i va escriure una sèrie d'articles sobre el pistolerisme anarquista de la FAI que va acabar sent la seva perdició. Tot i que estava amagat en un pis del carrer Muntaner, un escamot de la FAI el va trobar per casualitat i se'l va endur a la carretera de l'Arrabassada per assassinar-lo amb set trets de pistola al cap. Víctima de la llibertat d'expressió i del descontrol que es va establir a Catalunya durant els primers mesos de la guerra civil, el manresà ha passat a la història del periodisme català com un reporter agosarat i, alhora, com un cronista esportiu i de la nit barcelonina de gran categoria.

«És una sort haver descobert les dues imatges amb el president Macià perquè de fotografies d'en Josep Maria Planes se n'han conservat molt poques», explica Aloy. Al mateix Arxiu Nacional, el 2008 es van trobar vuit fotografies inèdites del reporter, així com el clixé del retrat més icònic del periodista bagenc, aquell en què se'l veu de perfil i mirant a càmera, amb gavardina i una pipa. Un conjunt procedent del fons del fotògraf barceloní Gabriel Casas, com també ho eren les dues imatges aparegudes dos anys després.

«Els webs de Joaquim Amat-Piniella i de Josep Maria Planes són molt complets», explica Aloy, «però quan surten materials com aquests els hi incorporem perquè són de gran interès».