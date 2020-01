La mostra que ha celebrat els 40 anys de Regió7 fa l'última parada a Navarcles

La seu d'una entitat més que centenària, El Coro, nascuda el 1904 i la més antiga de Navarcles, va acollir, ahir, la darrera inauguració de l'exposició que ha commemorat al llarg del 2019 els 40 anys de trajectòria d'aquest diari. Una parada extra per a una mostra que fa un repàs per algunes de les notícies més destacades que ha publicat Regió7 en les últimes quatre dècades. Navarcles es convertia així en l'estació final per brindar, amb el nou any, pels 41 anys del rotatiu amb la vista posada en el mig segle.

Instantànies de quatre dècades cabdals, situada a l'espai central de la sala i emmarcada per l'exposició benèfica que homenatja l'artista Josep Basora, clou la itinerància engegada a Solsona després d'haver recorregut durant sis mesos una desena de poblacions de sis comarques de l'àmbit informatiu de Regió7. Amb retard per la confluència d'actes que reclamaven la presència de l'alcalde de la localitat, Josep Maria Feliu, l'acte inaugural, amb la presència del director d'aquest diari, Marc Marcè, va servir per reunir a El Coro regidors del consistori navarclí, com Nereida Berruezo (Cultura, Feminisme, Infància, Joventut, Gent Gran, Inclusió) i Xavi Carrasco (Educació, Serveis Socials i Salut), a més de representats d'entitats com el Clam, amb el seu director, Serafí Vallecillos, i una nombrosa delegació de l'entitat amfitriona, encapçalada pel seu president, Valentí Oliveras, acompanyat de Joan Cots, Eduard Fonts, Joan Costa i Joan Clusella.

Oliveras va obrir l'acte explicant que la itinerància de la mostra els va fer pensar que «seria bo que Navarcles també pogués acollir-la perquè Regió7 és part de la nostra història». I van posar fil a l'agulla amb el consistori. Per a Oliveras, el diari ha estat un «dels elements dinamitzadors» del ter-ritori. Amb un «benvinguts a casa nostra» i desitjant «que contineu escrivint història», Oliveras va donar pas a Marcè, que va assegurar valorar «de forma especial» el fet que El Coro volgués acollir l'exposició, encara que ja hagi passat l'any de l'aniversari. La mostra, va recordar Marcè, està pensada per fer una «passejada per la memòria de la gent que ha viscut en aquest temps en aquest territori». Per rememorar els «moments compartits i la història comuna». Com la lliga del TDK o els incendis del 94. Era impossible, va remarcar, oferir «una repassada exhaustiva al milió i mig de notícies que vam calcular que havíem publicat en quatre dècades». I ja en l'any 41, si la història continua és perquè «hi ha una comunitat humana que ha sabut connectar». Marcè va passar el testimoni a l'alcalde Feliu amb un «passegeu i rememoreu les vostres històries que nosaltes hem pogut explicar».

Feliu, sempre vinculat al poble tot i viure anys fora de Navarcles, va remarcar que la informació de la Catalunya Central la seguia pel diari, que va definir de «gairebé el notari de tots aquests anys des de la represa de la democràcia». L'alcalde navarclí va treure pit del dinamisme del poble i de les seves entitats, i va demanar que el diari continués amb la seva tasca periodística, explicant el que «vagi passant» a Navarcles. I com es va apuntar des del públic, tant de bo no sigui «per aiguats o incendis».

I, precisament, els aiguats del 2000 formen part d'un dels trenta plafons que ordenats temàticament permeten recordar al visitant, sobretot a patir de l'impacte visual de la fotografia, des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics fins al referèndum de l'1 d'octubre passant per la inauguració del Kursaal, la Patum o la presó de Lledoners. La mostra es podrà veure a Navarcles fins al 19 de gener. Serà, ara sí, el punt final.