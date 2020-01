La màgia és un valor segur a Manresa

La màgia té la capacitat de fer evadir la gent en un univers que no existeix. Ahir va quedar novament palès a «La nit dels genis», del Festival Internacional de Màgia. El teatre Kursaal de Manresa es va omplir d'imaginació amb mags d'arreu d'Europa que aquests dies participen en una trobada al Bages, en la qual assagen i posen en comú els seus nous trucs. Hi participen 22 il·lusionistes, dels quals 9 van participar a la gala del Kursaal.

A la Catalunya Central hi ha molta afició per la màgia, que els darrers temps atrau molta gent jove. Coneixedors d'això, abans de l'actuació de «La nit dels genis» es va celebrar, en una sala del mateix Kursaal, una trobada per compartir experiències, iniciatives i números. El primer en participar-hi va ser el rus Maxim Gladstein, especialista en manipulació. Va compartir els efectes amb els quals està treballant.

Es va plantar a la sala, davant una vintena llarga de persones, amb una pilota petita a la mà esquerra. De sobte li va desaparèixer i va anar-li a parar a la dreta. De cop i volta la pilota es va convertir en una vareta màgica, primer, i en un mocador, després, fins que la pilota blanca va tornar a aparèixer. I no tan sols una, sinó quatre entre els dits d'una sola mà. Van ser cinc minuts intensos entre aplaudiments.



Truc i evasió

Inicialment, un té la voluntat de trobar el truc, però de seguida es deixa anar. És allò d'evadir-se. A més a més, la demostració va ser en petit comitè, davant dels nassos de la gent, i tot i així la primera pregunta que li van fer va ser: «Com ho fas?».

Gladstein hi va posar paciència i va explicar que no utilitza butxaques amagades. Tot és habilitat, moltes hores d'assaig i, sobretot, una bona posició de dits, mans i braços. Es va permetre el luxe de repetir alguns trucs molt lentament, i l'efecte encara va ser més espectacular. Tant que en algun moment es va poder sentir un «uauuuu» de la gent.

A la trobada, el també rus Ilia Ilin, especialista en fer màgia amb monedes i bitllets, també es va posar els assistents a la butxaca amb la seves habilitats. A més, també hi van participar la canària Jessica Guloomal, una de les poques magues professionals que hi ha a l'Estat espanyol, la qual va reivindicar que hi hauria d'haver més dones en aquest món, i el canari Javier Coronet, que va teoritzar sobre la il·lusió. «La gent veu màgia sense saber que és màgia. No es demana si és realitat o no. Creuar aquesta frontera costa molt». També va reivindicar que un mag, «com a artista, ha de saber de tot i estar ben format, no només en màgia».

Després d'aquesta trobada informal es va celebrar «La nit dels genis». Hi van participar 9 mags de Catalunya, Rússia, Itàlia i França. Va ser un tast de cara al Congrés Europeu de Màgia que se celebrarà a Manresa a principi del pròxim mes de juliol.