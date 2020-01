Quan i on conèixer els nominats als Premis Oscar?

El dilluns 13 de gener l'Acadèmia de Hollywood farà pública la llista oficial de nominats als Premis Oscars 2020. La gala, en la qual podria haver-hi representació espanyola si Almodóvar aconsegueix colar-se entre els nominats amb la seva última pel·lícula, 'Dolor y Gloria', se celebrarà el mes vinent de febrer en el Teatre Dolby de Los Angeles.

'Joker', 'El irlandés', '1917', 'Historia de un matrimonio' i 'Érase una vez en Hollywood' parteixen com a preferides en la carrera per fer-se amb el nombre més gran de candidatures, però caldrà esperar fins demà per a conèixer la llista definitiva. Les votacions dels membres de l'Acadèmia van concloure el dimarts 7 de gener i va ser el passat 16 de desembre quan l'Acadèmia de Hollywood va anunciar els semifinalistes en categories com la de 'Millor pel·lícula internacional', en la qual van ser preseleccionats 10 films d'un total de 91 en competència provinents de tot el món, diversos d'ells llatinoamericans.

Finalment, la cinta espanyola 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, va ser l'única hispanoparlant seleccionada com a semifinalista per a competir per l'Oscar a la 'Millor pel·lícula internacional' i també a la millor banda sonora original.

Un altre any sense presentador

L'edició de 2020 dels Premis Oscars mancarà de nou de mestre de cerimònies. Durant un acte de l'Associació de Crítics de Televisió, Karen Burke, presidenta d'ABC Entertainment, la cadena televisiva que els organitza i els transmet als EUA, va explicar que la decisió va ser presa en conjunt amb l'Acadèmia de Ciències i Arts del Cinema.

L'executiva va explicar que la cerimònia sense un conductor principal "va funcionar l'any passat", per la qual cosa es va acordar mantenir aquest format. "Esperem tenir un grup de nominacions molt comercials i s'han conjugat amb una sèrie d'elements increïbles que ens fa pensar que una vegada més tindrem un 'xou' molt entretingut", va precisar la directiva.

La polèmica amb Kevin Hart



ABC i l'Acadèmia van decidir en 2019 eliminar la figura del mestre de cerimònies del lliurament de premis després que el comediant Kevin Hart renunciés a la designació enmig d'una controvèrsia per comentaris homòfobs que havia fet en Twitter.

Per això, l'Acadèmia de Hollywood i la cadena de televisió van celebrar la 91 edició dels Oscars sense presentador, cosa que no passava des de feia 30 anys. Els nivells d'audiència van pujar lleument en comparació amb 2018, amb gairebé 30 milions de teleespectadors, però va ser el segon menys vist de la història de la transmissió.

L'equip de producció ha revelat que està sota pressió per a mantenir el programa just en tres hores i mitja i que compta amb menys temps de l'usual per a preparar la cerimònia, ja que l'any passat es van lliurar el 24 de febrer.