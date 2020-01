un film per als adeptes al terror més cru

LA MALDICIÓN

? Estats Units, 2020. Terror. 94 minuts. Direcció: Nicolas Pesce. Remake: Takashi Shimizu, a partir d'una història de Jeff Buhler i Nicolas Pesce. Intèrprets: Andrea Riseborough (Detectiu Muldoon), Demian Bichir (Detectiu Goodman), John Cho (Peter Spencer), Betty Gilpin (Nina Spencer). Pantalles: Bages Centre (Manresa), Guiu (la Seu) i Yelmo (Abrera).

El cinema de terror japonès ens va impactar fa dues dècades, aproximadament, amb tot un seguit de pel·lícules magnífiques ( The Ring, La maldición, Dark Water?) que han esdevingut clàssics del gènere i han exercit una notòria influència en la cultura popular, molt més enllà de l'Orient, tot inspirant adaptacions nord-americanes i nissagues amb una llarga trajectòria. Takashi Shimizu va rodar la primera La maldición l'any 2000, l'inici d'una franquícia que el mateix director va portar posteriorment a Hollywood ( El grito 1 i 2). El realitzador nipó ens obsequià amb una de les icones del fantàstic del segle XX, un fantasma realment aterridor. Sam Raimi, el director de la mítica Posesión infernal, s'ha proposat com a productor ressuscitar una marca que tocà fons fa onze anys amb una seqüela mot desafortunada, El grito 3. La maldición ( The Grudge) que ara arriba a les nostres pantalles es presenta oficialment com un reboot, un reinici de la fórmula original, una estratègia molt sovintejada pel Hollywood del segle XXI per seguir esprement, amb més o menys fortuna, filons sucosos. El film aborda la investigació d'una mare soltera i un detectiu en una casa posseïda per unes forces devastadores.

Nicholas Pesce ja certificà en el seu llargmetratge anterior ( Piercing) la seva atracció per les dimensions tenebroses i la seva capacitat per recrear atmosferes malignes i opressives. El guió, massa obvi, no és precisament el punt més destacable d'una cinta humil que sobresurt per la construcció solvent d'una sordidesa tan aclaparadora com torbadora. Una petita curiositat que no passarà a la història, però de la qual poden gaudir sense problemes els incondicionals del terror més cru.