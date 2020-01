El Kursaal tanca el 2019 amb un rècord històric: més de 90.000 espectadors

L'any 2019 ha estat un any de rècord per al teatre Kursaal de Manresa. El nombre d'espectadors s'ha disparat fins als 90.192, la xifra més alta dels 12 anys d'història de l'equipament.

Aquesta és la primera vegada que se supera la forquilla de públic que, ens els darrers 6 anys, ha oscil—lat entre els 80.000 i els 85.000 espectadors. Això s'explica per un increment de les funcions, que han passat dels 147 l'any 2018 als 171 el 2019.

D'aquestes, un total de 60 s'han exhaurit, un nou rècord del teatre. El gerent del Kursaal, Jordi Basomba, ha celebrat l'èxit, però ha subratllat que és possible gràcies a tot l'equip. Per primera vegada, s'ha fet una petita enquesta per conèixer la procedència dels espectadors, i s'ha comprovat que un 59% són de fora de Manresa i un 66% són dones.

El Kursaal de Manresa, tot un referent a nivell català, ha superat el seu propi rècord, i ha assolit els 90.000 espectadors. Una xifra que, segons el seu gerent, Jordi Basomba, és "excepcional i molt difícil de repetir". Basomba ha volgut treure importància als números, però el cert és que aquesta xifra situen el Kursaal a molta distància d'altres teatres comarcals. El secret, segons ha explicat, és la feina de programació que fa tot l'equip, la seva situació geogràfica, i el públic. "El gran avantatge que té el Kursaal és el cas que ens fa la gent", ha assegurat.

Pel que fa a l'ocupació, la xifra s'ha reduït lleugerament i ha passat del 80,60% al 78,55%. El motiu, segons ha explicat Basomba, és que s'ha permès una programació més arriscada en espais com la Sala Petita del Kursaal o el teatre Conservatori.

Una altra xifra rècord és el total de funcions exhaurides, que aquest 2019 s'ha enfilat fins a 60. Pel que fa als gèneres, el teatre segueix sent el que atreu més públic, seguit de la música i, de més lluny, per la dansa, l'òpera i els musicals.

Una petita fotografia dels espectadors



Aquest any, Kursaal ha fet un anàlisi per conèixer la procedència dels espectadors. Segons l'estudi, el 59% són de fora de Manresa, el 66% són dones i la franja d'edat majoritària és dels 25 als 45 anys.

Amb la mirada posada al milió d'espectadors



La programació del Kursaal 2020 ja està en marxa i, de moment, continua la tònica del 2019 amb un bon ritme de venda de les entrades i una alta ocupació. El teatre aviat arribarà al milió d'espectadors.