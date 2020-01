Mauri considera «un dia de dol per a la cultura del país» la mort d'Isabel-Clara Simó

Marcel Mauri ha considerat "un dia de dol per a la cultura del país" la mort aquest dilluns als 76 anys de l'escriptora Isabel-Clara Simó. "És una notícia molt trista", ha afirmat el vicepresident d'Òmnium Cultural, que ha recordat que la també periodista va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 2017. Mauri, que també ha volgut destacar que aquest premi d'honor va ser "l'últim" que va poder entregar el president de l'entitat, Jordi Cuixart, abans d'entrar a la presó condemnat per sedició, ha tingut "un sentit record" per a Simó perquè, ha subratllat, "una dona que ha fet tant per la nostra cultura, per la nostra literatura, és una pèrdua molt sentida".